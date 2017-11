FREDERIKSHAVN: Borgmesteren er den eneste fuldtidsansatte i byrådet, og borgmesteren får - fortjent eller ej - æren for de resultater, kommunen opnår. Og skylden for det, når noget går galt.

Borgmestereffekten kan altså være både positiv og negativ.

Et godt eksempel er Erik Sørensen, borgmester i Frederikshavn Kommune i 12 år og den første borgmester i den nye storkommune efter sammenlægningen i 2007.

Belønning for resultater

Ved det første kommunalvalg, hvor vælgerne fra Skagen, Sæby og Frederikshavn kommuner stemte sammen, i november 2005, fik Erik Sørensen 6.850 personlige stemmer, svarende til næsten hver femte stemme.

Hans modkandidat, Venstres Hans Jørgen Kaptain, måtte nøjes med knap halvdelen, 3.362 personlige stemmer.

Vælgerne ville med andre ord have Erik Sørensen, der havde ført Frederikshavn Kommune gennem en succesrig genrejsning efter nogle hårde år, hvor værfterne lukkede og det toldfrie salg stoppede og Frederikshavn ramte bunden.

Og straf for centralisering

Fire år senere, ved valget i 2009, var situationen helt anderledes.

Sammenlægningen af de tre kommuner til én var ikke en vindersag. Og utilfredsheden blev rettet mod manden for bordenden.

Erik Sørensen mistede næsten halvdelen af sine personlige stemmer, landede på 3.567 stemmer og bevarede med det yderste af neglene rødt flertal. Der så kun holdt ét døgn, inden "Kuppet i Understed" førte Venstres Lars Møller til magten med SF’s fem mandater.

Det er historie.

Nu gælder det Kommunalvalget 2017, hvor det store spørgsmål bliver, om den siddende borgmester Birgit Hansen (S) - som ikke har siddet stille ret længe ad gangen - kan slå Erik Sørensens gamle rekord på 6.850 personlige stemmer.

Absolut Birgit ...

Eller snarere med hvor mange længder den 50-årige borgmester forbedrer Erik Sørensens rekord fra 2005. Og om borgmestereffekten er nok til at sikre Socialdemokraterne absolut flertal i byrådet.

For øjeblikket har de 14 mandater og er afhængige af SF og Enhedslistens støtte for at have rent rødt flertal.

I det nye byråd bliver der kun 29 stole mod 31 i dag, så blot et enkelt mandats fremgang vil sikre "absolut Birgit", rent socialdemokratisk flertal efter 1. januar.

Skulle det ske, vil det være første gang i storkommunens 10-årige historie, at ét parti har absolut flertal.

Efter valget i 2005 havde Socialdemokraterne 15 mandater og var afhængige af SF, der havde to mandater, for at mønstre et flertal.

Efter valget i 2009 havde Socialdemokraterne 11 mandater og SF fem i Frederikshavn Byråd.

For fire år siden fik Birgit Hansen 5.749 personlige stemmer.

Nordjysk topscorer i 2013

Nordjysk topscorer i 2013 blev Hjørrings socialdemokratiske borgmester, Arne Boelt med 10.644 personlige stemmer svarende til 27,9 procent af stemmerne i Hjørring Kommune.

Vesthimmerlands borgmester, den konservative Knud Kristensen, fik 25,2 procent af stemmerne i sin kommune.