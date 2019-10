Advarer om mystisk sort Audi, der deler stoffer ud

FREDERIKSHAVN:Flere Facebook-grupper i Frederikshavn-området har gennem den seneste tid advaret mod en sort Audi, der angiveligt stopper op ved skoler og lignende steder, hvorefter personerne i bilen deler stoffer ud til børnene.

I hvert fald en skole har også delt oplysningen om bilen til forældre og elever.

Hos politiet i Frederikshavn siger politikommissær Peter Skovbak, at man er opmærksom på, at der bliver delt oplysninger om bilen på de sociale medier, og at man i øjeblikket efterforsker, om der er en reel trussel mod børnene, eller om der kan være tale om en observation, der er blevet fejltolket og så stukket af som historien om fjeren, der blev til de fem høns.