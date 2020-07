Advarsel forud for Hellerup-ugen: Motorstyrelsen kontrollerer i Skagen

NORDJYLLAND:Sidste år fik en række bilister en bøde,da Motorstyrelsen i samarbejde med politiet var på kontrolaktion i uge 29 i Skagen. Her blev det til en bøde til cirka hver fjerde kontrollerede bilist.

Erfaringerne fra tidligere år er da også, at det langt fra er alle bilister, der har deres afgiftsforhold i orden.

Derfor gennemfører Motorstyrelsen igen i år en kontrolaktion i Skagen, hvor kontrolmedarbejderne blandt andet vil undersøge, om bilisterne overholder reglerne for kørsel i gulpladebiler og firmabiler.

Formålet med kontrolaktionen er at undersøge, om der er betalt de rigtige afgifter af køretøjerne, og om de er registreret korrekt.

- Vi har tidligere holdt kontrolaktioner i Skagen, og erfaringerne viser, at en del af gæsterne i byen blandt andet ikke overholder reglerne for at køre i gulpladebiler eller firmabiler. Bilisterne risikerer derfor at skulle betale en bøde eller betale et stort beløb i afgift. Det er jo ærgerligt, når det for eksempel er let at købe et dagsbevis, som gør det lovligt at benytte en bil på gule plader til private formål, siger Jørgen Rasmussen, der er konstitueret direktør i Motorstyrelsen.