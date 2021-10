Advokat frifinder Læsøs borgmester

LÆSØ:Der er tilsyneladende ingen grund til at tro, at borgmester Karsten Nielsen (V) har været på kant med Forvaltningsloven, da han bremsede en politianmeldelse med påbud til kommunaldirektør Peter Pietras om at fjerne et skur på sin sommerhusgrund.

Siden skur-sagen fra Læsø blev kendt i sidste uge, har borgmesteren søgt rådgivning hos advokat Klaus Josefsen fra advokatfirmaet Printz. Advokaten mener ikke, borgmesteren har gjort noget forkert.

- Det er en fejl og en administrativ misforståelse, at en politianmeldelse straks skal sættes i værk. I forvaltningsreglerne fremgår det, at alle andre muligheder skal efterprøves, inden man udsender en politianmeldelse, oplyser Karsten Nielsen.

- Derfor var det også en fejl af tidligere teknisk chef, John Andersen, at han gik til borgmesteren, og ville have ham til at sanktionere politianmeldelsen. Politianmeldelser i en kommune er et rent administrativt anliggende og skal ikke fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Overordnet fastslår Klaus Josefsen, at uanset mulighed for konkret at indhente rådgivning i Frederikshavn Kommune om kommunaldirektørens byggesag, er det Læsø Kommune, der skal forholde sig til sagen og træffe afgørelse.

Det fremgår af et brev fra advokaten til Karsten Nielsen og lyder blandt andet:

”Kommunerne skal som øvrige offentlige virksomheder iagttage det såkaldte forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - dvs. krav om forholdsmæssighed. Princippet indebærer, at det mindst indgribende og tilstrækkelige middel skal anvendes til for eksempel at formå en borger til at efterkomme et påbud. Hvis henstilling om efterkommelse af påbuddet ikke er tilstrækkelig, kan der varsles strengere sanktioner for at formå borgeren til at efterkomme påbuddet.

I yderste konsekvens kan og bør der ske en politianmeldelse. Der er intet krav om, at der straks skal skrides til politianmeldelse, såfremt påbuddet ikke efterkommes. Det vil efter omstændighederne være i strid med det nævnte proportionalitetsprincip.

I fald et kommunalt påbud er indbragt for en administrativ klagemyndighed, bør den administrative myndigheds afgørelse om opsættende virkning afventes. I sager om påbudssager om fysisk nedrivning, vil der almindeligvis være opsættende virkning, med mindre forholdet er direkte ulovligt.

Der er således ikke krav om en ”straks”-politianmeldelse”.

Skur-sagen har fået flere konsekvenser: Kommunaldirektør Peter Pietras har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2022 og er efterfølgende blevet fritstillet. Borgmester Karsten Nielsen har valgt at trække sig som Venstres borgmesterkandidat på grund af den usikkerhed, der har været om hans ageren i sagen.