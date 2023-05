Ægtepar røvet i eget hjem - nu er to mænd anholdt

SKAGEN:Det gik hårdt for sig, da et ældre ægtepar natten til mandag opdagede to indbrudstyve, som rodede rundt i deres hus på Thorkildsvej i Skagen.

Indbruddet udviklede sig til røveri, og mandag eftermiddag og aften lykkedes det Nordjyllands Politi at anholde to formodede gerningsmænd, som fremstilles i grundlovsforhør tirsdag klokken 11.30.

Der er tale om en 29-årig lokal mand fra Skagen, som er sigtet for røveri. Han blev anholdt kort før klokken 14.30 mandag. En 27-årig mand, ligeledes fra lokalområdet, blev anholdt mandag kort før klokken 20. Også han er sigtet for røveri, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Skubbede ægtepar omkuld

Det var kort før klokken fire natten til mandag, at ægteparret, der begge er i 70'erne vågnede ved, at de hørte lyde i huset.

Rumlen skyldtes to indbrudstyve, som var i gang med at samle PH-lamper sammen i huset. Da gerningsmændene fandt ud af, at de var opdaget, reagerede de voldsomt.

Tyvene skubbede parret omkuld og tog benene på nakken, fortalte Peter Skovbak til Nordjyske mandag.

De nåede tilsyneladende kun at få en enkelt lampe med sig fra stedet.

Parret fik begge knubs ved overfaldet og er naturligvis rystede over den voldsomme oplevelse.

Glad for anholdelser

Politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn er glad for, at de to formodede gerningsmænd blev anholdt efter forholdsvis kort tid.

- Vi ser meget alvorligt på kriminalitet, som sker i eget hjem, og der blev sat markant ind på at få fundet de mistænkte. Heldigvis havde vi nogle gode spor at gå efter, og jeg er meget glad for, at vi har foretaget de to anholdelser i sagen, siger han i pressemeddelelsen.