Ældre cyklist ramte bil - kørt med eskorte på hospitalet

SÆBY:En 66-årig mand blev tirsdag eftermiddag kørt med politieskorte til Aalborg Universitetshospital, efter at han kl. 15.30 kørte ind i siden på en bil i krydset ved Sæbygårdvej og Ousenvej lidt uden for Sæby.

Det oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

- Cyklisten kom med stor hastighed på Sæbygårdvej mod øst, da han ramte ind i siden på en bil, der foretog et venstresving fra Sæbygårdvej og ind på Ousenvej. Bilen blev ført af en jævnaldrende mand, oplyser Lau Larsen.

Den 66-årige cyklist var ved bevidsthed efter sammenstødet. Han klagede over smerter i nakke og bryst, og politiet vurderede derfor, at ambulancen skulle have eskorte på turen til Aalborg.

- Han bar cykelhjelm, og det er sikkert årsag til, at det ikke er gået værre, siger vagtchefen.

Han oplyser, at de pårørende til den ældre cyklist er underrettet.