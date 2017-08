Ældre med værdighed

FREDERIKSHAVN: Det er mennesket, der er i centrum i Frederikshavn Kommunes ældrepleje. Den viden får ældreminister Thyra Frank med sig, når hun mandag besøger plejecentre i Nordjylland for at samle inspiration til sit arbejde med værdig ældrepleje. Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Hvad kunne du tænke dig til aftensmad?

Beboerne i Bangsbo Levebo ældreboliger i Frederikshavn byder ind med ønsker om både medisterpølse og grønkålssuppe. De, der kan, hjælper til med madlavningen. Der bliver skrevet indkøbslister, skrællet kartofler og dækket bord.

Og mandag kan de få sig en snak med ældreminister Thyra Frank over kødgryderne, når hun kommer på besøg i køkkenet. Ældreministeren skal præsenteres for Frederikshavn Kommunes Værdighedspolitik, der danner grundlaget for arbejdet med ældrepleje i kommunen.

Thyra Frank samler inspiration til sit arbejde med afbureaukratisering af ældre danskeres hverdag. Og i Frederikshavn Kommune er selvbestemmelse og livskvalitet fokuspunkter i ældreplejen. Mindre tid ved computeren er også et ønske her:

- Vi har sat menneskelige relationer i højsædet i Frederikshavn Kommune, fordi det er borgerne, der bedst ved, hvad der er brug for. Vi har en politik, der skal bakke op om de ældres behov og stille muligheder op for at leve et godt og aktivt liv. Og så har vi sat de menneskelige relationer i højsædet i Frederikshavn Kommunes ældrepleje, det er vi stolte af, og det fortæller vi meget gerne ældreministeren om, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

Inddragelsen i arbejdet med de daglige måltider er eksempler på det gode ældreliv, som er beskrevet i Frederikshavn Kommunes Værdighedspolitik og som prioriteres, hvad enten det er i kommunens madordning eller på plejecentrene.

Værdighedspolitikken sætter også rammen for kommunens arbejde med pårørende og organisationer i ældreplejen. Muligheden for at cykle en tur med pilot eller tage et slag kort i Aktivitetscenteret, er livskvalitet i konkret forstand.

Og tilbuddene bliver en del af hverdagen, blandt andet gennem inddragelse af frivillige hænder. Ældreminister Thyra Frank skal også præsenteres for ældreplejens grundlæggende værdi om, at borgerne er "herre i eget hus" og liv.

Mulighederne for at vælge til og fra, og på samme måde som tidligere i livet skabe sit eget grundlag for et værdigt liv gælder alle kommunens borgere.

Mandag kan beboerne i Bangsbo Levebo sætte sig til bordet og nyde enten stegt flæsk, laks eller revelsben.