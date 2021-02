Ældre skal bestille tid til vaccine: Og det haster

FREDERIKSHAVN:Nu skal de ældste borgere i Frederikshavn Kommune bestille tid til vaccine

Og igen skal nordjyderne være vakse ved tasterne.

Der er nemlig kort frist for at få bestilt tid til vaccine mod Covid-19.

Kort tidsrum

I alt er der 407 borgere i Frederikshavn Kommune, der har fået tilbud om at modtage vaccine mod Covid-19 lørdag 6. februar.

Og det er et forholdsvist kort tidsrum, borgerne har til at få bestilt tid, så Frederikshavn Kommune opfordrer borgere og pårørende til at få tjekket e-Boks, hvor der vil være en indkaldelse, hvis man er blandt dem, der er tilbydes vaccine i denne omgang.

Hvis man er fritaget for digital post, vil man modtage et brev.

Ifølge Sundhedsstyrelsens prioriterings-rækkefølge er det nu borgere over 85 år, der står til at få et stik mod Covid-19.

Men på grund af den reducerede leverance af vacciner til Danmark er det ikke alle borgere over 85 år, der får tilbuddet i denne omgang.

Der er usikkerhed

Dem, der ikke bliver indkaldt nu, får vaccinen tilbudt så snart, der bliver leveret nye vacciner. På grund af usikkerheden omkring leverancerne er det desværre ikke muligt at sige præcis, hvornår det sker, men sundhedsmyndighederne og Frederikshavn Kommune vil informere om det så snart, det er muligt.

I denne omgang bliver det altså de ældste borgere i målgruppen, der får tilbuddet.

Direkte besked

Det er vigtigt at understrege, at har du ikke modtaget en indkaldelse i e-Boks eller pr brev, så er du ikke med i gruppen, der får vaccinen tilbudt i denne omgang. Men du får direkte besked, når det er din tur.

Vaccinering kommer til at foregå i Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn på lørdag den 6.februar fra kl. 9.00 til 16.00. Der er kun oprettet dette ene vaccinationssted i Frederikshavn Kommune.

Sådan booker du:

- Du skal selv booke din tid på vacciner.dk med dit NemID

- Er du fritaget for digital post og derfor ikke har NemID kan du ringe til Region Nordjylland på tlf. 97 64 84 63

- Har du brug for kørsel, så skal du ikke selv booke din tid, men i stedet ringe til Frederikshavn Kommunes Kørselskontor på tlf 98 45 88 88, hvor vaccinationstiden vil blive bestilt for dig sammen med kørslen.

- Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport til Arena Nord.

Men har man ikke mulighed for selv eller med hjælp fra pårørende at komme afsted, så hjælper Kørselskontoret i Frederikshavn Kommune på tlf: 98 45 88 88