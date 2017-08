Ældrerådsvalg: Kom og bland dig!

FREDERIKSHAVN: Er du fyldt 60 og bor du i Frederikshavn Kommune? Og har du lyst til at gøre en ældrepolitisk forskel? Så kan du stille op til ældrerådet

Kommunalvalget rykker nærmere, og med det også valg til Ældrerådet. Valget finder denne gang sted fra den 20. november, men allerede fra 1. august er der mulighed for at stille op som kandidat.

Så hvis du har tid og lyst til at arbejde sammen med andre om at finde løsninger på ældreområdet, så kan det være dig, der er en af de nye ældreråds-kandidater. Ældrerådet består af ni medlemmer, og man er valgt for fire år, der følger kommunalvalgene. Den formelle opgave er at rådgive Byrådet og de politiske udvalg om ældrepolitik af enhver art.

- Vi har et rigtig godt samarbejde her i Frederikshavn Kommune med både politikere og embedsmænd, og på den måde skaber vi gode resultater til gavn for de ældre. Vi glæder os over medbestemmelsen, og vi føler, at vi bliver hørt.

- Nogle gange er det de små ting, der gør en forskel. Vi vil i Ældrerådet gerne være med til at sætte fokus på at fortælle de gode historier om ældreområdet og om Frederikshavn Kommune. Så hvis man er interesseret i at blive medlem af Ældrerådet, så er der al mulig grund til at stille op, siger Hanne Andersen, der er formand for det nuværende ældreråd i Frederikshavn Kommune.

Ældrerådsvalget forløber efter en tidsplan, hvor kandidater kan tilmelde sig fra 1. august og frem til 15. september.

Der er 20.000 stemmeberettigede til Ældrerådet i Frederikshavn Kommune, og de får herefter alle tilsendt materiale om de opstillede kandidater, i henholdsvis e-boks eller pr. brev.

Afstemningen foregår fra den 20. november og frem til 4. december, hvor opstillede kandidater seneste skal være fyldt 60 år.

Valgresultatet, og dermed det nye ældreråd, bliver offentliggjort 6. december 2017.