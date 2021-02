Afbræk fra hverdagen: De ældste elever fik en dag med drømme

FREDERIKSHAVN:- Det er ikke alle som kan leve af sport, så er det vigtigt med en uddannelse, siger Frederikshavn White Hawks-spiller Gorm Topholt.

Han sidder i den ene af de to røde sofaer med værten, Mathilde Hartvig, foran sig. Rundt omkring dem står der forskellige kameraer, som til sammen udgør et lille studie. Det er her, undervisningen bliver sendt fra.

Frederikshavn White Hawks spilleren Gorm Topholt blev interviewet omkring sin igangværende uddannelse som pædagog. Foto: Bente Poder.

Et afbræk fra hverdagen

Torsdag holdt Frederikshavn Kommune en virtuel ekskursion for de ældste elever i 7.-10. klasse. Meningen med dagen var at give eleverne et afbræk fra den almindelige online undervisning, som de har modtaget det sidste års tid. Samtidig var der et håb om, at de inviterede gæster kunne vise eleverne, at der er et liv og en anden verden på den anden side af corona-krisen.

- De unge mennesker har haft et hårdt år med tunge dage foran computeren. For dem føles det sidste år som et helt liv, og derfor ønskede jeg at give dem en anderledes dag, hvor de kunne få en masse indtryk fra vores forskellige gæster, siger Michael Frederiksen, der er arrangør af arrangementet.

Arrangør Michael Frederiksen var også en af de fire værter. Foto: Bente Poder.

Dagen bød på mange forskellige gæster med forskellige erhverv og historier. Der var alle fra Jacob Risgaard til ishockey-spilleren Gorm Topholt. De mange gæster blev budt velkommen i sofaen eller over Facetime. Nogle af gæsterne fik optaget interviews i dagene forinden. Her fortalte alle om, hvordan deres skoleoplevelse havde været og noget om deres erhverv i dag.

- Vi håber, at de her forskellige gæster kan være med til at gøre indtryk på eleverne og måske give dem noget inspiration. Både til de fremtidige drømme om arbejde, men også til at være positive så de kan komme gennem denne tid, forklarer Michael Frederiksen.

Jakob Risgaard fortalte også lidt om sin uddannelsestid i et båndet interview. Foto: Bente Poder

Inspiration til fremtiden

En af de 1300 elever, som så arrangementet online, var Nanna Stensig Østergaard. Hun var positiv over en anderledes undervisning, der både gav hende et afbræk fra online undervisning og en masse inspiration til fremtiden.

- Jeg synes, det var rigtig spændende. Vi er vant til det samme online undervisning, så det var dejligt med noget nyt, fortæller Nanna Stensig Østergaard.

- Det var fedt, at det handlede om uddannelse, og at der kom mange forskellige personer og talte. Det inspirerede mig, fortsætter hun.

Selvom den virtuelle ekskursion foregik online, ligesom den online undervisning gør, var det en glad og tilfreds Nanna Stensig Østergaard, der så med.

- Det var ikke kun faglig undervisning. Der var konkurrencer, musik og mange inspirerende personer. Derfor føltes det ikke lige så kedeligt som den normale undervisning, afslutter Nanna Stensig Østergaard.

6









Maskinhallen i Frederikshavn var lavet om til et lille TV- studie, som kunne byde en masse gæster velkommen.

Forskellige gæster

En af de inviterede gæster, der mødte op til arrangementet, var Frederikshavn White Hawks-spiller Gorm Topholt. Udover at spille ishockey studerer han til dagligt til pædagog.

- Jeg håber, at jeg kan give mit synspunkt til de unge, som er sportsinteresserede. Det er vigtigt at få sig en uddannelse, selvom man er atlet, forklarer Gorm Topholt.

Gorm var langt fra den eneste gæst, der var med til at inspirere eleverne. Der var nemlig inviteret mange forskellige gæster i et forsøg på at ramme alle elevernes interesser.

- Vi har inviteret mange forskellige gæster ind i dag, fordi vi ønsker at inspirere så mange af eleverne så muligt. Derfor har vi både sportsatleter, musikstuderende, direktører og mange flere, fortæller Michael Frederiksen.