Afbrænding af træ løb løbsk: Fem biler udbrændt

THORSHØJ:Fem biler af forskellig slags gik op i flammer, da en afbrænding af træ søndag ved middagstid løb løbsk.

Branden opstod på en ejendom på Hjørringvej mellem Syvsten og Thorshøj.

Alarmen til Nordjyllands Beredskab lød klokken 12.02, og beredskabet rykkede med tankvogn fra stationen i Sæby og sprøjte fra stationen i Østervrå.

- Da vi nåede frem, var der overtænding på et skur, hvori der stod fem biler, forklarer indsatsleder Dorthe Krogh, Nordjyllands Beredskab.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen forklarer, at en person var i gang med at brænde træ fra haven af, men havde ikke sikret den nødvendige afstand til fire halmballer, som blev antændt. Herefter antændte halmballerne de fem biler.

- Der var opsat en overdækning i forbindelse med en 40 fods container. Under overdækningen stod de fem biler. Ved lidt uforsigtighed i omgangen med ilden så blev halvtaget og det område, hvor bilerne stod, antændt, så det hele udbrændte, fortæller Dorthe Krogh.

De knap 10 brandfolk kunne kun slukke ilden ned og efterslukke, før de efter endt indsats kunne vende tilbage til deres respektive stationer.

Ifølge Per Jørgensen er personen sigtet for at overtræde beredskabsloven.