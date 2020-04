Afbrænding af haveaffald stak af: Sommerhus få meter fra at gå op i røg

Afbrænding af en bunke haveaffald ved et hus på Gl. Østerbyvej ved Østerby på Læsø kunne Skærtorsdag eftermiddag have spredt til et sommerhus, som lå i ildens linje.

Alarmen om branden lød klokken 15.53.

- Afbrændingen stak af for haveejeren, og ilden antændte en mark. Men Nordjyllands Beredskab på Læsø nåede frem i tide til at redde et sommerhus, som - hvis ilden havde fået lov at brede sig yderligere - lå i vindretningen for ilden, forklarer vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Også landbetjenten på Læsø blev sendt til brandstedet ved Østerby, og han kunne sigte haveejeren for at have overtrådt beredskabsloven ved ikke at have styr på sin afbrænding af haveaffaldet.

Haveejeren kan derfor se frem til en bøde.

Ingen mennesker kom noget til ved branden, hvor det kun en kort overgang var et sommerhus, der var i fare for at blive ildens offer.

- Ilden var måske otte eller ti meter fra sommerhuset, før vi fik den helt under kontrol, siger indsatsleder ved Falck, Morten Pihler.

- Der er brændt en træterrasse, som hørte til, men ikke havde direkte forbindelse til huset, forklarer han.

Ifølge indsatslederen har ilden fortæret et område på omkring 5000 kvadratmeter og han forventer, at efterslukningsarbejdet først er færdigt i løbet af aftenen.