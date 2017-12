Affaldsselskab får en røffel

FREDERIKSHAVN: Fra 1. april næste år skal folk i Frederikshavn Kommune sortere deres husholdningsaffald. Det har det kommunalt ejede affaldsselskab Vendsyssel Øst allerede meldt ud i et brev til forbrugerne.

Men noget er gået helt skævt i kommunikationen mellem AVØ og kommunen.Brevet med en detaillerede beskrivelse af en ny ordning, som skrotter den gamle affaldssæk og erstatter den med en ny plasticcontainer med to rum, skulle slet ikke have været sendt ud til borgerne endnu, fastslår formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Anders Brandt Sørensen (S).

Problemet er, at kommunen, som er myndighed på miljøområdet, skal gennemføre en høring. Her kan forbrugerne komme med deres mening om det nye affaldsregulativ, som pålægger dem affaldssortering.

Høringen kommer til næste år. Derfor kan der også stadig ske ændringer i regulativet. Og derfor har AVØ været for tidlig ude. Både med brevet til forbrugerne og med oplysninger på Forsyningens hjemmeside om ændret affaldshåndtering, fastslår Anders Brandt.

- Høringen bliver gennemført, og jeg håber borgerne kommer med input til, hvordan affaldshåndteringen skal foregå i praksis. Vi laver ikke proforma høringer i Frederikshavn. Uanset om AVØ allerede har indkøbt nye affaldscontainere og lejet nye lastbiler til håndtering af sorteret affald. Det er deres problem, hvis de har handlet uden at kende til de demokratiske spilleregler i et folkestyret system.

Direktøren for AVØ, Tore Vedelsdal, vil ikke stå skoleret til at modtage den kommunale skideballe, som plan- og miljøudvalgets formand giver affaldsselskabet.

- Vi har arbejdet seriøst og professionelt med at lave en ny affaldshåndtering til gavn for miljøet og efter målsætningen for Energibyen. Det har vi gjort i et tæt samarbejde med kommunen, og allerede i maj sidste år godkendte plan- og miljøudvalget, at der blev udarbejdet nyt affaldsregulativ.

Han anerkender, at høringsfasen kan føre til ændringer, som får betydning for forbrugerne.

Den konkrete kritik vil han ikke kommentere: - Anders Brandt er politiker og AVØ er et kommunalt ejet selskab. Jeg ønsker ikke at bidrage til offentlig mudderkastning.