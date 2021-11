Afgav forklaring til politiet - overfaldet uden for værtshus

FREDERIKSHAVN:To mænd på 18 og 22 år er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold og vidnetrusler efter et overfald på en 20-årig mand.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Overfaldet skete om natten 6. november uden for To Trin Op i Frederikshavn. Her blev den 20-årige overfaldet af to mænd og slået i hovedet med en flaske og efterfølgende sparket og slået.

I forbindelse med overfaldet sagde den ene overfaldsmand, at volden skete, fordi den 20-årige havde afgivet forklaring til politiet i en sag, som en af overfaldsmændene var en del af.

Det 20-årige brækkede kæben, fik tandskader og flækkede et øjenbryn ved overfaldet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.