Afslører kæmpe-byggeri: Sådan kommer det til at se ud

SKAGEN:Skagen Havn kommer til at rumme et nyt museum.

Som tidligere nævnt står storfisker Henning Kjeldsen bag opførelsen af et nyt maritimt motormuseum i Skagen, og der er allerede gang i den bag byggehegnet.

Nu afslører entreprenørvirksomheden A/S Trigon, hvordan det nye byggeri kommer til at se ud på sin facebook-side:

"Det kommende maritime motormuseum i Skagen er i sandheden et helt særligt projekt og når det bliver færdigt, vil man omgivet af bevaringsværdige motorer, veterankøretøjer og antikt skibsinventar føle, at man er på en rejse tilbage i tiden for at opleve historiens brøl og fart. Maskinrummet bringer en udstilling og stemning som der vil få enhver til at føle sig som kaptajn på sit eget skibsdæk", skriver Trigon i forbindelse med offentliggørelsen.

Til Kanal Frederikshavn forklarer Trigon-direktør Mikkel Westergaard, hvorfor det ikke længere er hvide bygninger, men i stedet kun rødlige mursten, der matcher andre bygninger i området:

- De første tegninger havde vi få dage til at lave, men nu er vi klar med det endelige resultat, siger han til netmediet.

Det nye museum bliver på omkring 9000 kvadratmeter og dele af bygningen når 20 meters højde.