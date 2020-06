Afsløret af dna-test: Maskeret mand trængte ind i lejlighed - og tabte sine briller og kasket

FREDERIKSHAVN:Da en nu 25-årig mand i februar udgav sig for at være en anden person og trængte ind i en bolig i Frederikshavn, var det med henblik på at skaffe sig penge og piller. Men det gik ikke helt efter det, der må formodes at have været hensigten.

Det kom frem, da den 25-årige mand torsdag blev fremstillet ved Retten i Hjørring. Her stod han tiltalt for at have trængt ind i en 63-årig mands hjem i Frederikshavn samt en række andre tiltaler under henholdsvis færdselsloven og loven om euforiserende stoffer. Og det var for hele baduljen, den 25-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel samt en bøde på 7000 kroner.

Fik en lille flænge i baghovedet

Da den 63-årige mand blev opsøgt af den 25-årige mand 28. februar, troede han, det var en anden, han åbnede døren for. Det fortæller anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

- Den tiltalte og den forurettede kender hinanden løseligt, men det var en anden, den 25-årige udgav sig for at være - en person, som den 63-årige kender bedre, forklarer anklageren.

Da gerningsmanden kom ind ad døren, var han maskeret og bar handsker. Han truede desuden med kniv, og han fik en mobil og nogle piller udleveret. Men så gik der kludder i planen. For de to kom i klammeri.

- De kom i håndgemæng, og i den forbindelse fik den 63-årige en lille flænge i baghovedet, da de tumlede rundt, fortæller Torben Kaufmann.

Da den 25-årige så stak af, tabte han sine briller og kasket. Det var ved hjælp af dna herfra, politiet efterfølgende kunne fastslå hans identitet.

Anklageskriftet lød også på en række andre tiltalepunkter. Blandt andet for at have kørt for stærkt i en bil, at have kørt bil efter at have indtaget morfin og at have været i besiddelse af heroin.

Den 25-årige erkendte sig skyldig i alle tiltaler og modtog dommen, oplyser Torben Kaufmann.