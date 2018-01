Alarm: Vandstanden er steget - pumperne er i gang

ELLING: Elling Å, som i efterårsferien 2014 løb over sine bredder og ødelagde adskillige huse på Vestergaardsvej, har igen forhøjet vandstand.

- Onsdag aften klokken 19 gik vores alarmer ude ved pumperne ved Elling Å, fortæller Peter Nielsen, teamleder ved Frederikshavn Kommunes Park & Vej.

Teamleder i kommunens Park & Vej Peter Nielsen ved et af de spjæld, som kan lukkes for at forhindre oversvømmelse. Foto: Kurt Bering

Siden da har pumperne kørt to steder langs åen, hvor oversvømmelse kan genere mest. Helt tæt på hovedvejen, hvor et smalt hul under vejen tidligere har stoppet vandet fra at løbe ud i havet, og ved boligområdet på Vestergaardsvej, hvor man har lavet to kunstige søer til at pumpe vandet fra åen over i,

Lige ved det kvarter, der blev oversvømmet i oktober 14 i Elling, er pumper sat ind. Her er der alarm på, når vandstanden bliver for høj i åen. Foto: Kurt Bering

Den høje vandstand har forbipasserende kunne se i flere dage, og onsdag regnede det igen kraftigt i området.

- Vi havde også kraftig og langvarig regn nytårsaftensdag, og med regnvejret i går kunne åen ikke aftage mere, forklarer Peter Nielsen.

Det bliver endnu værre, når der er højvande i havet, hvor åen løber ud et par kilometer væk.

- Når havet er højt, bremser vandet fra åen op og løber langsommere ud i havet, og så stiger vandstanden i åen, siger Peter Nielsen.

Der arbejdes nærmest i baghaven af husene på Vestergårdsvej, som måtte totalrenoveres efter oversvømmelserne i efterårsferien 2014. Foto: Kurt Bering

Han har i øvrigt også haft problemer med vand to andre steder i kommunen.

På Vrangbækvej sydvest for Frederikshavn er en skrænt skredet og ude i nærheden af Dybvad ved Rugholm og Hugdrup er grøfter løbet og inde ved Karup By er der er også problemer med oversvømmelser.

- Lerjorden kan ikke tage mere, og så står vandet oven på jorden, siger Peter Nielsen, der har fire mand og en slamsuger i gang.

Foto: Kurt Bering