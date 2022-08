Alex fejrer et halvt århundrede i Hulsig: Ich bin ein Vendelbo!

SKAGEN:I et sommerhusområde i Hulsig, langt nede ad en grusvej, fjernt fra biler og byliv, ligger familien Buss' sommerhus. For Alexander, eller Alex, som han kalder sig, er dette års tur til Nordjylland noget ganske særligt. Det er nemlig det halvtredsindstyvende år i træk, at han har holdt sommerferie under danske himmelstrøg.

I 1970 var Alex' onkel vendt hjem fra sommerferie i Nordjylland, og kunne berette om den dejligste feriedestination med den skønneste natur, og hvad for ham var ganske ufatteligt; der var nærmest ingen andre turister!

I sommeren 1972 var Alex med sin mor og lillesøster Ulrikke for første gang til Danmark, nærmere bestemt Hulsig. Da områdets på det tidspunkt eneste hotel var fuldt belagt, blev de indkvarteret hos en lokal familie, familien Jørgensen, som boede et par huse længere nede af vejen og havde to børn jævnaldrende med Alex og Ulrikke. Det var sådan, Alex lærte Tom at kende.

Familien Buss foran familiens sommerhus i Hulsig. På billedet ses Alex med sin kone og to børn (til højre) og søster Ulrikke med sin mand og to børn (til venstre). Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er jo mere simpelt, når man er børn, vi havde ikke brug for at tale en masse. Han havde tysk i skolen, så han kunne lidt, men ellers brugte vi bare fagter. Og så legede vi vældigt godt sammen, fortæller Alex, der stadig ses med Tom Jørgensen hvert år, når han vender tilbage til Hulsig.

Alex og den øvrige familien Buss, som tæller både ægtefæller, børn, onkler, tanter, fætre og kusiner, besøger hvert år i hold det familieejede sommerhus i Hulsig. Og det er netop den terapeutiske ro og den smukke natur i området, der gør, at Alex er faldet for denne plet af Danmark:

- Vi har prøvet Blokhus, Løkken, Skagen og de steder. Der er for mange turister. Vi elsker roen herude. Og så handler det for mig om forudsigeligheden: Jeg har aldrig holdt ret meget ferie, så den smule jeg har, gider jeg ikke bruge på at spekulere over, hvad jeg skal lave. Når jeg kører ind i indkørslen her; så er jeg på ferie.

Rundstykkerne (og hyggen) stod stadig fremme på terrassebordet, da vi besøgte Familien Buss en solrig fredag eftermiddag i Hulsig. Foto: Kim Dahl Hansen

Selvom de kommer her for roen og den idylliske natur, så er der fart over feltet hos familien Buss. Allerede da de var børn, havde Alex, Tom og deres søstre gang i cykelture, badminton i den lokale sportshal, bål på stranden og nogle forfejlede forsøg på windsurfing efter Toms fars beskedne motorbåd.

Alex har også udforsket andre græsgange i verden, herunder en række europæiske lande samt Canada. Det var dog mest i sine unge dage. Nu foretrækker han det familiære smørhul i Hulsig.

Cyklerne bliver luftet flittigt når Familien Buss besøger sommerhuset i Hulsig. Foto: Kim Dahl Hansen

Alex og Tom, som er jævnaldrende, har egentligt ikke en masse til fælles. Alex er fra storbyen og har en akademisk baggrund, mens Tom er fra den tyndt befolkede del af Nordjylland og har en baggrund som vaskeriejer, hvor han stod for vaskeriteknikken. Alligevel har båndet mellem de to stået tidens test.

- Jeg ved egentligt ikke, hvorfor vi blev så gode venner, men vi legede jo godt sammen, og det med sproget betød ikke det store. Selvom vi kun sås måske en gang om året, skulle vi ikke begynde forfra, hver gang jeg kom her på ferie. Vi fik en fortrolighed med hinanden, og det har givet os et særligt venskab, fortæller Alex.

Det er da også takket være Tom, at Alex' Vendsyssel-jubilæum ser dagens lys. Tom kontaktede nemlig Frederikshavns borgmester Birgit Hansen, som sidste uge mødtes med Alex og overrakte ham blomster og en hilsen som tak for hans langvarige dedikation til lokalområdet.