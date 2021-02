Allan er skuffet: Kommunalt krav om lokalplan kom uventet

SKAGEN:Padel, en sport, der minder om tennis, er på vej til at blive en af de store idrætsgrene i Danmark, både for motionister og professionelle. I Skagen har private taget initiativ til at bygge et 1300 kvadratmeter stort padelcenter med fire baner ved Nordmarksvænget, centralt i byen.

Initiativtagerne har købt grunden og fået udarbejdet tegninger.

Egentlig var der fra kommunens forvaltning lagt op til, at plan- og miljøudvalget tirsdag kunne give de nødvendige dispensationer fra lokalplanen til byggeriet. Men det skete ikke.

En padelbane er relativt lille, men spillet kræver, at der er højt til loftet, så det kommende padelcenter i Skagen er udformet som en”boks” med fladt tag.

Det rimer ikke med lokalplanens krav om lav facadehøjde og sadeltag med en hældning på 30-45 grader.

Endvidere er området ved Nordmarksvænget udlagt til lettere industri/håndværk.

Planerne har været ude i en naboorientering, som har resulteret i en indsigelse.

Politikerne i plan- og miljøudvalget besluttede, at der i stedet for dispensationer fra den eksisterende lokalplan skal udarbejdes en helt ny.

Det tager typisk 8-10 måneder før, en ny lokalplan er godkendt.

- Lige nu er vi super skuffede, men vi vil gerne vente med at udtale os yderligere, til vi ved mere om, hvad der er gået galt i processen, siger en af initiativtagerne, Allan Kolbro Nielsen, der er træner i Vendsyssel Elite Badminton.