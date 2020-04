Alle institutioner og skoler åbner i Frederikshavn Kommune - men ikke onsdag

FREDERIKSHAVN:Der er travlt på skoler og dagtilbud rundt omkring i Frederikshavn Kommune, hvor man gør klar til at åbne efter påskeferien. Her åbner alle dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler for 1.-5. klasse så småt dørene igen, efter der blev lukket ned 16. marts. Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os meget til at se vores elever igen ude på skolerne, men lige nu har vi også travlt, fortæller Anette Nedermark, der er skolechef i Frederikshavn Kommune.

Både skoler og dagtilbud har modtaget vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, der skal være med til at sikre, at medarbejdere og børnene kan vende trygge tilbage til institutionerne og skolerne.

- Hos os betyder det blandt andet, at forældrene skal melde ind via Tabulex, præcis hvornår de har brug for pasning – med tidspunkt for både aflevering og afhentning, siger Gitte Julie Højbjerre, der er dagtilbudschef i Frederikshavn Kommune, i pressemeddelelsen.

Alle institutioner genåbner

Alle skoler og dagtilbud i Frederikshavn Kommune genåbner i uge 16 og først i uge 17. Det bliver dog ikke onsdag 15. april, som regeringen ellers lagde op til på pressemødet.

Frederikshavn Kommune oplyser, at de fleste skoler først åbner først torsdag eller fredag. Institutionerne åbner i slutningen af uge 16 og starten af uge 17.

- Nødpasning er dog åbent i mellemtiden, hvilket kan aftales direkte med egen institution, siger Gitte Julie Højbjerre.

Alle forældre til børn op til 5. klasse i Frederikshavn Kommune vil modtage direkte information om, hvornår institutionerne åbnes, og hvordan hverdagen vil fungere.