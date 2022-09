Alle partier har indgået budgetaftale  - enige om besparelser

FREDERIKSHAVN:I Frederikshavn Kommune har alle partier i byrådet mandag aften indgået en budgetaftale. Det er tidligere end normalt. Der indarbejdet en række besparelser heriblandt, at de ældre fremover kun får gjort rent hver 3. uge. I alt skal der spares 30 millioner kroner, og dertil kommer at de øvrige udvalg har fundet 20 millioner kroner, som de skal spare i en omprioritering, så børneområdet tilføres 20 millioner kroner.

Borgmester Birgit S. Hansen udtaler:

- Jeg vil gerne udtrykke tak og respekt for partierne, der har taget et stort ansvar i budgetforhandlingerne. Det er ikke nemt at skulle lave budget med de vilkår, vi har. Borgerne, erhvervet og de ansatte ser på, at vi tager det ansvar på os, og det budget, vi er enige om her, er bedste bud med den økonomi, vi har mulighed for i en tid med inflation og energikrise oveni.

Hun påpeger, at ikke er sparet så meget på klippekortsordningen til de ældre, som socialudvalget har lagt op til. Til gengæld sparer man fem millioner på rengøringen til de ældre ved at gå fra rengøring hver 14. dag til hver 3. uge.

- Men det er vigtigt for mig at sige, at vi i forligspartierne netop præciserer, at der er tale om en individuel visitation, og de ældre nu alle skal genvisiteres til rengøring. Har man behov for ekstra rengøring vil det ske ligesom det gør i dag, forklarer Birgit S. Hansen.

I år har der været meget debat om besparelserne på Frederikshavn Kunstmuseum. Museet bliver ramt af de udmeldte besparelser, men i to tempi. Næste år skal de spare 200.000 kroner og i 2024 400.000 kroner.

Det er som sagt en aftale som alle partierne, står bag og partiernes gruppeformænd har følgende udtalelser:

For Venstre Peter Sørensen:

- Det har været af afgørende betydning for Venstre, at vi sætter fokus på ældre og folkeskolen. Derfor er vi glade for det ekstra fokus på dansk og matematik i folkeskolen. Vi har tilbageført penge til den såkaldte klippekortsordning for ældre.

Også midler til at understøtte erhvervsudviklingen og øget bosætning ser vi som gode Venstre mærkesager.

Christina Lykke Eriksen, SF:

- For SF er det så vigtigt, at vi gør noget ekstra for børn og unge, der har det svært. Derfor er vi meget glade for indsatsen for unge med udfordringer, og vi er glade for fokus på den grønne omstilling.

Jens Nygård, NB: - For Nye Borgerlige handler det om at målrette indsatsen, for de svageste ældre, og det gør blandt andet klippekortsordningen. Med hensyn til tilbud om rengøring, her skal de svageste have, og det skal ske på baggrund af individuel visitation. Det har NB stået på gennem forhandlingerne og fået præciseret i budgettet.

John Lamp Henriksen fra De konservative vil gerne uddybe, hvor partiet har sat sit fingeraftryk.

- Vi har stået fadder til en budgetbemærkning om, at der fremover skal arbejdes målrettet med muligheden for et lokalt afkast, når der planlægges og investeres i energiprojekter i kommunen. Det betyder, at vi i endnu højere grad end i dag skal se på muligheden for, at kommunen får løbende indtægter ved planlægning af den grønne omstilling til eksempelvis sol- eller vindenergi. Indtægter enten ved en form for medejerskab eller ved andre modeller. Indtægterne skal kunne anvendes i kommunens daglige drift, så det kommer os alle sammen til gode.

Han er også glad for, at man prioriterer klippekortordningen som en mulighed for vores ældres frie valg i ældreplejen med henblik på mere frihed og livskvalitet i dagligdagen.

Han nævner også at der i 2023 afsættes der 3,6 mio. kr. til færdiggørelse af Sæby Havn samt yderligere 2 mio. kr. til Vandsportens Hus.

- Vi skal sørge for at afslutte de projekter, der er sat i gang, og havnen i Sæby er et fantastisk aktiv for byen, for kommunen og for turisterne, hedder det i pressemeddelelsen fra John Lamp Henriksen.

Thomas Hjort fra Dansk Folkeparti påpeger, at det er hjerteblod for Dansk Folkeparti at sætte de ældre samt de mest sårbare og udsatte borgere først. Vi har kæmpet for en acceptabel videreførelse af klippekortsordningen både i hjemmeplejen og på plejecentrene ved at tilbageføre midler til området. Endvidere har vi fået afsat penge til en trivselspulje for særlig sårbare og udsatte borgere og sikret, at en besparelse på tilbud til psykisk syge (Fontænehuset og Lille-Skole for voksne)ikke gennemføres.

Partierne er enige om at få foretaget en analyse af og mulighederne for at få redskaber til at øge bosætningen.

Partierne er ligeledes enige om at spare yderlige 1,5 mio. på administration.