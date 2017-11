Alt er klar til Blå weekend i Frederikshavn...

FREDERIKSHAVN: Nedtællingen til Blues Heaven er absolut på det sidste. Alle musikere og sangere - 85 af slagsen - melder sig fit og i topform, så årets Blues Heaven festival kan skydes i gang fredag aften.

Borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn står for den officielle åbning, som finder sted klokken 19 på det nyvalgte venueområde Arena Nord. Umiddelbart i forlængelse af Birgit Hansens åbning af festivalen vil årets Wall Of Fame blive udnævnt. En forholdsvis ny tradition, hvor en af de ypperste i bluesverdenen afsætter sit håndtryk til evig erindring.

Walk the blue line...

Frederikshavn Kommune vil gerne sikre sig, at gæster, musikere og andet godtfolk kan finde vej til festivalen i Arena Nord, og derfor ruller maskiner ud torsdag og etablerer en blå vejstribe hele vejen fra området ved Det Musiske Hus - hvor der tidligere var bluesfestival - og så op til Arena Nord. "Walk the line to blues heaven on earth, kommenterer arrangør Peter Astrup og fortsætter: Vi er vilde med Frederikshavn og nyder at mærke Frederikshavns gensidige interesse.

12-årigt talent

Vil du se og høre en smagsprøve på en af festivalens mest imponerende entreer, så har TV2 Nyhederne torsdag aften den fænomenale 12-årige Toby Lee fra England i studiet direkte fra Copenhagen Airport.

Toby Lee har taget bluesverdenen med storm, og han kommer nu til Danmark, ja - til det europæiske kontinent - med sin far og mor for første gang...

Så stor er interessen for den unge purk, at det er et scoop for Peter Astrup at sikre sig aftalen om at komme til Blues Heaven festivalen.

Der er stadig billetter i salg.