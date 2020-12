FREDERIKSHAVN:- Vi kan mærke at vi har fat i noget rigtigt her. Folk er begejstrede. Kombinationen af en frisk gåtur, gode historier og spændende informationer om havnen og dens aktører rammer plet.

Sådan lød det fra Jan Michael Madsen - direktør i Fonden Tordenskiold - og i forbindelse med udtalelsen tourguide på sommerens Harbour Trekking i Frederikshavn, som også har fået velbesøgte udløbere ind i efteråret.

Og sådan lyder det igen nu hvor han kan melde alt udsolgt til Harbour Trekking Special under overskriften: ”TYRA - havn, by, land, verden i omstilling”.

Den imponerende lys- og musikoplevelse, formidling af historier og indtryk fra Frederikshavn Havn, og erhvervet før og nu, løber af stabelen 21. til 23. december og 28. til 30. december, og interessen har været kanonstor.

Det udendørs arrangementet på havnen er nu helt udsolgt og der bliver ikke opsat ekstra forestillinger.

- Vi ønsker ikke at fravige den færdige afviklingsplan for arrangementet, som er udformet og struktureret efter indhentet rådgivning fra myndighederne, siger Jan Michael Madsen.

Han understreger, at der i beskrivelse af afviklingen indgår antal forestillinger og annoncerede datoer, samt alle forhold vedrørende publikum, afstand og jmeget mere.

- Den plan ændrer vi ikke på. Planlægningen er meget struktureret og forberedt ned til mindste detalje, så vi overholder alle retningslinjer og krav, i forhold til udendørs kulturarrangementet og covid-19, siger Jan Michael Madsen.

I forbindelse med arrangementet vil den nye mole på Frederikshavn Havn være lukket for adgang uden gyldig billet, af hensyn til covid-19 styringen,

Det gælder tidsrummet kl. 15.00-06.00 på datoerne den 21., 22., 23. samt den 28., 29. og 30. december.

Harbour Trekking Special har et budget på knap 1,5 millioner, hvoraf Kulturministeriet er kommet med de 65 procent. Resten er finansieret lokalt og af nordjysk erhvervsliv.

Direktør for Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorf Sørensen, er begejstret for projektet, og ser det som et stærkt og meget positivt signal, at Slots- og Kulturstyrelsen har givet økonomisk tilsagn på godt en million kroner til skabelsen af denne kulturevent.

- Det beviser at Frederikshavn Havn rummer stof til en vigtig identitetsfortælling og oplevelse af produktions-Danmark, og i særdeleshed, er det spændende at vi i denne sammenhæng, får mulighed for at opleve det gigantiske Nordsøanlæg Tyra Øst og Vest, som omdrejningspunkt i en vild belysningsoplevelse, kombineret med en aftenoplevelse på molehovedet, understreger Mikkel Seedorf Sørensen.