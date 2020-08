Alternativ demonstration: Forening vil sende bamsehær i kamp

FREDERIKSHAVN:Coronakrisen har sat en stopper for mangt og meget, siden statsminister, Mette Frederiksen, tonede frem på landets TV-skærme efter aftensmaden 11. marts i år.

Men selvom dét at demonstrere er en grundlovssikret ret og dermed ikke kan forhindres i at folde sig ud, har den lokale Frederikshavn-forgrening af den landsdækkende forening ‘#Hvor er der en voksen?’ alligevel tænkt i anderledes og nye baner.

I stedet for at demonstrere på fysisk vis, opfordrer foreningen nemlig til at vise sin sympati til projektet på en noget alternativ måde. Den har nemlig valgt at sende bamserne i kamp.

I en indsamlingskasse foran butikken KJ Dog Food på Rimmensgade i Frederikshavn, har barnlige sjæle således mulighed for at aflevere bløde bamser og teddybjørne, som doneres videre til et godt formål.

Men inden da deployeres den, måske, blødeste hær i verden til demonstration på rådhuspladsen i Frederikshavn. Det sker den 12. september.

Her vil bamserne kæmpe for, at der indføres minimumsnormeringer hos dagtilbud til 0-6-årige.

Det er muligt at donere fra 26. august frem til 12. september inden for butikkens åbningstider fra klokken 12 til 18 i hverdage samt 10 til 14 om lørdagen.