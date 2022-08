Alvorlig trafikulykke: En person er hårdt kvæstet

Klokken 15.31 tirsdag kom der melding om en trafikulykke på hovedvejen mellem Kilden og Gærum ved Frederikshavn.

Nordjyllands Politi oplyser, at der er tale om en alvorlig ulykke. To personbiler er stødt frontalt sammen.

- En person er svært tilskadekommen og er fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital. En anden person er lettere tilskadekommen, oplyser vagtchef Poul Fastergaard.

De tilskadekomne er førerne af de to involverede biler. Der var ikke passagerer med i bilerne.

Vejen er spærret, og andre trafikanter bedes om at finde alternative ruter. Der er tale om rute 585, Brønderslevvej. Ulykken er skete nogenlunde midt imellem Kilden og Gærum. En bilinspektør er blevet tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet og de involverede biler nærmere, og derfor forventer vagtchefen, at hovedvejen vil være spærret nogle timer.