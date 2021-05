Voldsom dødsulykke på hovedvej til Skagen: En person har mistet livet

Opdateret klokken 09.55 med oplysninger fra Nordjyllands Politi...

HULSIG:En person har tirsdag morgen mistet livet i en alvorlig trafikulykke på hovedvejen til og fra Skagen.

Alarmen lød klokken 08.15, og både politi og redningsberedskab rykkede omgående.

- En lastbil og en varevogn er stødt sammen. En person er blevet dræbt og en anden kvæstet. Den kvæstede er kørt med politieskorte til sygehuset. Den dræbte og den tilskadekomne sad begge i varebilen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen til Nordjyske.

Vagtchefen kan endnu ikke oplyse data om den dræbte og den tilskadekomne.

- De pårørende er endnu ikke underrettet, oplyser han.

Vagtchefen kan heller ikke oplyse noget om årsagen til den voldsomme ulykke, men hovedvejen er fortsat spærret på stedet.

Vagtchefen han ikke nogen tidshorisont for, hvornår vejen igen bliver åbnet.

- Vi har en bilinspektør, der arbejder på stedet for om muligt at opklare årsagen til ulykken, ligesom vi skal have den havarerede lastbil og varevogn fjernet fra vejen, fortæller vagtchefen.