Amanda bager til den store guldmedalje

25-årige Amanda Axelsen bor med hele sin familie i Hirtshals og har gennemført sin uddannelse som bager ved Centerbageriet i Frederikshavn. Amanda er en bager af de sjældne, for i bagerfagets historie er der kun 14 lærlinge, der har fået en guldmedalje for deres svendestykke.

Guld gives kun til de allerdygtigste, hvor de skal præstere på dagen og på 7,5 timer udføre seks forskellige discipliner. Hos bageriet i Frederikshavn har de aldrig haft en lærling, der kom hjem med denne ekstraordinære bedømmelse.

Men det gjorde Amanda Axelsen efter sin svendeprøve på Tech College i Aalborg.

Især brillerede hun med sine kager. En af kagerne var en af de flotteste og mest velsmagende, som skuemestrene havde bedømt.

- Jeg er stadig overfældet. Det er fantastisk, når man brænder sådan for sit fag, siger hun og bliver som på eksamensdagen rørt, da hun skal beskrive fornemmelsen af at blive værdsat for sit arbejde.

For hun er samtidig så glad for den opbakning, hun har fået. Fra lærepladsen, fra faglæreren, fra kæresten, fra forældre og svigerforældre.

At hun knokler på er ikke gået ubemærket hen.

Hendes chefer Jette og Tommy Larsson, der er indehavere af Centerbageriet har set engagementet og talentet.

- Jeg har været sikker på, at hvis nogle af vores lærlinge skulle have guld, så var det Amanda. Hun er omhyggelig og meget kreativ, siger Jette Larsson, som nu har ansat den udlærte Amanda Axelsen, hvor hun fortsat skal udvikle sit talent for kagebagning blandt andet til særlige lejligheder som bryllupper eller en nytårskage.

Amanda Axelsen elsker at kreere kager, og til svendeprøven havde hun valgt temaet kolonihave, som blandt andet gik igen i pynten og smagene. Hun skulle både bage brød og kager, og brugte blandt andet skovsyrer, jordbær og ribs, men også hvidløgsspire og ikke at forglemme smør i wienerbrødsdejen.

- Det bemærkede skuemestrene og det trak også op i min bedømmelse, fortæller hun.

Den dygtige bager har lyst til at udfordre sig selv igen.

- Min kæreste har foræret mig en tur til København i marts, hvor vi skal ind og se konkurrencen "Årets kage", som man kan stille op til hvis man er uddannet bager eller konditor.

- Og hvem ved, måske stiller jeg op til konkurrencen i 2019. Min plan er i hvert fald, at gå til konditoreksamen om to år, sådan som man kan, når man først er udannet bager.

Udover Amanda Axelsen var lærlingen Christian Thomsen også til eksamen, og han blev årets trold. En hæder man får for at have udviklet sig mest under uddannelsen. Han har specialiseret sig i at bage forskellige velsmagende brød.