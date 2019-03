200 nye arbejdspladser: Amerikansk virksomhed etablerer værft i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Den amerikanske virksomhed Modern American Recycling Services, M.A.R.S., har besluttet at etablere sit første europæiske værft til genanvendelse af metal i Frederikshavn. Værftet på 280.000 kvadratmeter bliver verdens første værft opbygget helt fra bunden med det formål at nedbryde skrottede skibe og boreplatforme, så metallet kan genanvendes. I det moderne værft vil M.A.R.S. have et stærkt fokus på sikkerhed, bæredygtighed og miljø.

Det oplyser Frederikshavn Havn i en pressemeddelelse.

- Placeringen i Frederikshavn er ideel for vores etablering i Europa. Her får vi adgang til nogle af verdens mest trafikkerede sejlrender samt den gode infrastruktur på Frederikshavn Havn og i Danmark, udtaler ansvarlig for M.A.R.S. etablering i Danmark, Iain Higham, i pressemeddelelsen.

Værftet i Frederikshavn vil dække markedet for genanvendelse af skibe og olieplatforme fra Nordsøen. M.A.R.S. har blandt andet vundet kontrakten på ophugning og genanvendelse af de to hovedplatforme Tyra Øst og Tyra Vest fra Mærsks Tyrafelt i Nordsøen, som totalt vejer mere end 23.000 tons. Der er tale om den største ophugning og genanvendelse af offshore-konstruktioner i Danmarks historie.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at tiltrække en investering af denne kaliber til Frederikshavn. Danmark har en lang tradition for at bygge skibe, og vi har dygtige værftsarbejdere. Der er gode perspektiver i, at vi nu i Frederikshavn kan bruge dansk infrastruktur og kompetencer til genanvendelse af op mod 200.000 tons metal årligt. Det er et eksempel på cirkulær økonomi, der virkelig rykker noget, lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen.

M.A.R.S. vil begynde at rekruttere medarbejdere til værftet i den nærmeste fremtid. Værftet forventes at åbne i anden halvdel af 2019 og have over 200 ansatte, når det er fuldt udbygget.