Anden gang blev ikke lykkens gang: Ingen fjernvarme i Elling

ELLING:Der kommer ikke fjernvarme til landsbyen Elling nord for Frederikshavn - i hvert fald ikke foreløbig. Elling Borger- og grundejerforening havde ellers indkaldt til et borgermøde onsdag 15. januar, hvor emnet stod på dagsordenen, men det er aflyst.

Årsagen er, at beregninger fra et rådgivende ingeniørfirma viser, at mindst 80 procent af husstandene i Elling skal sige ja til fjernvarmen, ellers bliver det for dyrt i forhold til den naturgas, de fleste huse i byen varmes op med i dag. Det skriver Elling Borger- og grundejerforening på sin hjemmeside.

Det er ikke første gang, at prisen på naturgas har slået tanken om fjernvarme i Elling ihjel. For ret præcist fem år siden måtte tankerne om fjernvarme i byen sættes på stand-by, også dengang fordi naturgassen var for billig til, at fjernvarmen kunne konkurrere.

Dengang indgik det i planerne, at der skulle bygges et lille biomassefyret anlæg til at forsyne byen med fjernvarme.