Anders Brandt genopstiller ikke

FREDERIKSHAVN:Byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, Anders Brandt Sørensen (S), genopstiller ikke ved det næste kommunalvalg.

Gennem otte år har Anders Brandt Sørensen haft tunge og krævende poster som henholdsvis formand for plan- og miljøudvalget og senest som formand for børne- og ungdomsudvalget.

Nu handler det om at få lidt mere tid til alt det andet, som fylder i livet.

Anders Brandt Sørensen er lektor på Frederikshavn Gymnasium, hvor han nu glæder sig til igen at arbejde på fuld tid.

Desuden har Anders Brandt Sørensen også store ambitioner som formand for FfI’s fodboldafdeling.

- Som udvalgsformand har jeg siddet ved bordenden, når beslutningerne skulle tages, og det har betydet meget for mig. Og når man er formand for et udvalg, har man en stor forpligtigelse til at gøre tingene ordentligt. Vi er bare allesammen nødt til at gøre op med os selv, om vi har de kræfter, der skal til. At være lokalpolitiker er jo trods alt bare et deltidsarbejde, siger Anders Brandt Sørensen.