Anders Broholm erstatter Lynge

FREDERIKSHAVN: Idrætssamvirket, der er en sammenslutning af idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune, kalder til den ordinære generalforsamling 9. april i Arena Nord.

Her skulle AaB’s tidligere sportsdirektør Lynge Jakobsen have været på podiet for at fortælle om sine 17 fantastiske år i AaB.

Men Lynge Jakobsen er blevet ramt af sygdom og har derfor måttet melde forfald til mandags-mødet.

- I hans sted har vi fundet en fuldgod erstatning, nemlig formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Anders Broholm, der vil fortælle om sit syn på fremtidens foreningsliv i kommunen, oplyser Tommy Thomsen på Idrætssamvirkets vegne.

Banen er dermed kridtet op til en times indføring i visionen for idrætslivets udvikling fra Skagen i nord til Sæby i syd.

Lige inden generalforsamlingen ringes ind kl. 20 vil modtageren af årets idrætspris fra Idrætssamvirket afsløres.