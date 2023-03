Anders og Christian slår dørene op for deres 13. butik. Denne gang i deres nordjyske hjemby

FREDERIKSHAVN:Fredag slår tvillingerne Anders og Christian Simonsen dørene op for Brdr. Simonsen i Søndergade 8.

- Vi er meget stolte. Vi vender snuden hjemad og åbner butik i vores kære hjemby. Og selvom vi ikke længere bor i Frederikshavn, så har byen aldrig forladt vores hjerter, fortæller brødreparret.

Tvillingerne har dybe rødder i tøjbranchen.

- Efter at have arbejdet hos de fleste kæder i den danske mode- og tekstilbranche var det tid til at gå egne veje. I 2016 åbnede vi den første butik i Amager Centret under kæden Din tøjmand.

- Men vi følte os låste i kædens valg og brød derfor ud af kæden for at kunne tilbyde endnu bedre priser på vores varer. En beslutning som viste sig at være den helt rigtige, lyder det.

I 2017 etablerede de Brdr. Simonsen samtidig med, at de åbnede butik nummer to i Nørrebro Bycenter.

- Med muligheden for at kunne agere frit i markedet, blev butikken en kæmpe succes. Og når vi åbner butikken i Frederikshavn, så har vi en webshop samt i alt 13 butikker fordelt over hele landet - heraf tre i det nordjyske, nemlig Aalborg, Hjørring og nu også i Frederikshavn.

Om baggrunden for at gå selvstændige i sin tid, uddyber de:

- Det er vist ingen hemmelighed, at fortjenesten på tøj ligger i den høje ende sammenlignet med mange andre i detailbranchen.

- Vi drømte om at skabe et univers med fede varer uden for mange fordyrende mellemled, så vi kunne tilbyde ligeså gode varer som vores konkurrenter bare til bedre priser.

- Vi handler stort ind, når muligheden for en god handel byder sig for at sikre sæsons bedste produkter.

Åbningsweekenden byder i øvrigt på en masse arrangementer, som man kan læse mere om på Facebook.