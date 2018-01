Anklager: Vil have dom for drabsforsøg stadfæstet

ELLING: I august 2017 blev to mænd fundet skyldige og efterfølgende idømt henholdsvis seks et halvt og syv års fængsel for drabsforsøget på en 36-årig mand i den såkaldte Elling-sag.

De to mænd blev dømt for i oktober 2016 at have slået den 36-årige i hovedet med en stjernegaffelnøgle, så han fik tre livstruende kraniebrud, overhældt ham med benzin for at ville brænde ham af og herefter at være kørt af sted med ham i en varebil.

Begge valgte efterfølgende at anke dommen til Vestre Landsret, hvor der mandag har været afsluttende procedure fra henholdsvis anklager Jesper Thomas Rubow og de to forsvarere, Michael Juul Eriksen og Jens Christian Christensen.

Brændte støvler og mobiltelefon af

I sin procedure fortalte anklageren, hvad der efter anklagemyndighedens opfattelse skete den nat i Elling, hvorefter de to tiltalte efterfølgende blev anholdt efter fundet af den bevidstløse 36-årige mand i varebilen.

Foruden at henstille til at den 42-årige og den 49-årige igen dømmes for drabsforsøg, mente anklageren, at Landsretten, i modsætning til Retten i Hjørring, også bør dømme mændene for de skader, den 36-årige fik på maven, hvor han var blevet stukket med en genstand.

De tekniske beviser er helt afgørende i anklagemyndighedens bevisbyrde, hvilket også kom frem i Jesper Thomas Rubows procedure. Blandt andet at den 36-åriges blod var på den 49-åriges sandaler. Der var såvel luftbårne blodstænk som blodafsmitning. Sandalerne var i direkte kontakt med det blødende objekt - altså med den 36-årige.

Eksperter har udtalt, at det ikke var muligt for kun en af de tiltalte at slæbe den 36-årige ind i varebilen. Anklageren mente desuden, at vidneudsagn fra en politimand og en paramediciner samt dna fra den 49-årige viser, at der blev hældt benzin ud over den 36-årige - og at det var den 49-årige, der gjorde det.

Anklagerens opfattelse var, at den eneste grund til, at drabet mislykkedes, var, at den 42-årige kørte galt, da han førte varebilen med den 36-årige bagi.

Tekniske beviser har vist, at den 49-årige brændte den 36-åriges støvler og mobiltelefon af i en brændeovn.

- Der er en lang række beviser og dna, som viser, at begge skal dømmes for drabsforsøg, konstaterede anklageren.

Forsvarer: Tvivl om det afgørende bevis

Netop bevisbyrden og definitionen af den var afgørende i forsvarer Michael Juul Eriksens forsvar for den 49-årige mand.

- Det at hælde benzin ud over hinanden, er det et drabsforsøg? Fordi man hælder benzin ud over en person, betyder det ikke, at man vil sætte ild til ham, sagde Michael Juul Eriksen.

Forsvareren fremhævede, at den 49-årige menes at være personen, der blev set løbe fra den varebil, hvori den 36-årige blev fundet.

- Men han kan ikke løbe, sagde forsvareren med henvisning til tiltaltes fysiske tilstand og navngav en anden og ikke sigtet person som den, der måske løb fra bilen.

- Jeg mener ikke, at vi har bevis for, at der blev hældt benzin ud over ham ude ved ejendommen, sagde Michael Juul Eriksen også med henvisning til, at han ikke mener, den 49-årige var med i bilen.

Benzindunken, hvorfra benzinen kom, var den 49-åriges. Dette var, mente forsvareren, den enkle årsag til, at den 49-åriges dna var på den.

Ifølge forsvareren er anklagemyndighedens afgørende bevis det blod, der er fundet på de sandaler, den 49-årige var iført.

- Men der er dna fra flere personer på disse sko. Dette er kardinalpunktet i denne sag, mente Michael Juul Eriksen.

I sin procedure omtalte forsvareren en lighter, som blev fundet i bilen. Han undrede sig over, at lighteren aldrig blev undersøgt for dna - med henvisning til, at han mente, den kunne havde haft en rolle i afgørelsen af, om den 49-årige skulle have haft til hensigt at sætte ild til den 36-årige.

Michael Juul Eriksen nedlagde afslutningsvis påstand om frifindelse.

42-årig erkender vold

Forsvarer Jens Christian Christensen, forsvarer for den 42-årige mand, tog udgangspunkt i, at den 36-årige selv opsøgte de to dømte, og at det var ham, der skabte den dårlige stemning.

Den 42-årige er, foruden drabsforsøg, også dømt for at have slået den 36-årige, hvilket han har tilstået. Den 36-årige er selv dømt for vold på aftenen, hvor han overfaldt en fjerde person.

- Min klient slog af frygt. Han har erkendt, at han har slået med en stjernegaffelnøgle. Han har ikke gjort det forsætligt, men for at redde sig selv og måske de andre. Det er en forsvarsmekanisme, da han ser sin bedste ven være slået ned. Han får også selv et slag, sagde Jens Christian Christensen.

Forsvareren mente, at man ikke har løftet bevisbyrden i forhold til, om den 42-årige ville have brændt den 36-årige af. Han oplyste, at den 42-åriges dna ikke var på benzindunken. Forsvareren mente ikke, det er bevist, at den 42-årige skulle havde haft til hensigt at brænde den 36-årige af.

Han nævnte også lighteren, der blev fundet i bilen, og mente, det er dårligt politiarbejde, at lighteren ikke blev undersøgt for dna.

- Den lighter er af vital betydning. I kan dømme min klient for vold - det bestrider jeg ikke. Men det er ikke bevist, at han har villet begå drab, sagde Jens Christian Christensen, der nedlagde påstand om frifindelse for tiltalen om drabsforsøg.

Skyldsspørgsmålet og domsafsigelsen finder sted tirsdag.