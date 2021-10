Anklager: Bestialsk og kynisk drab på Eddie skal koste 14 års fængsel

ELLING:Anklager Kim Kristensen går efter 14 års fængsel til den 53-årige svenske mand, der er fundet skyldig i drabet på Eddie Karl-Johan Christensen - derudover skal han udvises af Danmark for bestandigt.

Den 46-årige svenske mand, der er blevet frifundet for drabet, men fundet skyldig i at have været med til at brænde Eddies lig, skal idømmes et års fængsel og udvises i mindst seks år, lød det fra anklageren.

Nævningetinget ved Retten i Hjørring afgjorde i går, at det var den 53-årige, der alene havde hentede en revolver efter et skænderi med Eddie og skød ham fire gange på klos hold om aftenen 9. maj sidste år på ejendommen på Rendborgvej nord for Elling.

Ifølge anklageren var der tale om, at Eddie nærmest blev likvideret. Derfor er der ingen formildende omstændigheder ved drabet - tværtimod, mener anklageren.

- Jeg mener, at drabet på Eddie var så bestialsk og kynisk, og at drabet havde karakter af en likvidering, at straffen ikke skal under 14 års fængsel, sagde Kim Kristensen under sin strafprocedure.

Efter skuddrabet anbragte den 53-årige, sammen med den 46-årige, Eddies lig på et bålsted. Liget lå på bålstedet i to dage, så Eddie stort set brændte helt væk. De få hele knoglerester, der var tilbage, blev knust og Eddies jordiske rester blev herefter lagt i olietønder, som blev gemt på den 53-åriges adresse på havnen i Frederikshavn.

- Det er en særdeles usømmelig behandling af liget, og det er en skærpende omstændighed, bemærkede anklageren.

Behandling noget af det groveste

Den 46-årige har under hele retssagen erkendt usømmelig behandling af lig.

Og efter Kim Kristensen var det en så bestialsk behandling, at hele straframmen på seks måneders fængsel skal tages i brug over for den 46-årige.

- Det er så bestialsk, at jeg næsten ikke kan forestille mig en værre behandling af lig. Derfor mener jeg, at straffen skal helt op i nærheden af den maksimumstraffen, sagde Kim Kristensen.

Sammen med en overtrædelse af våbenloven, som anklageren også mener skal koste seks måneder, så skal den 46-årige altså straffes i et år, sagde han.

Den 46-åriges forsvarer, Jens Christian Christensen, var helt enig med anklageren i, at behandlingen af Eddies lig var så grov, at det skal koste seks måneder. Han mente dog kun, at det skal koste tre måneder for overtrædelse af våbenloven, og dermed ni måneder i alt.

46-årig kunne kramme søn

Den 46-årige har siddet varetægtsfængslet i 18 måneder, så med påstandene om mellem ni og 12 måneders fængsel, så kan han med al sandsynlighed forlade Retten i Hjørring som en fri mand senere i dag.

Den 46-åriges kone og søn, der bor i England, var kommet til Retten i Hjørring tirsdag formiddag, og i den første pause i retsmødet, kunne den 46-årige give sin søn det første kram i lang tid.

I retten sagde den 46-årige også, at han ville tage direkte til England, hvis han bliver løsladt senere, når retten bliver hævet.

Da han fik det sidste ord, sagde han kort:

- Jeg vil bare gerne hjem til min familie.

Ingen skærpende omstændigheder

Den 53-årige er ikke selv til stede i retten. Han sagde allerede tirsdag, umiddelbart efter han blev fundet skyldig i drab, at han ville anke den dom, der bliver afsagt senere.

Derfor er det også en kort strafprocedure, hans forsvarer, Karina Skou, har brug for at holde. Forsvareren er dog ikke enig med anklageren i, at der er skærpende omstændigheder, der taler for at hæve straffen op over de 12 år, som er udgangspunktet for drab.

- I det her tilfælde har vi ikke nogle af de normale skærpende omstændigheder. Der har ikke været nogen planlægning, der er heller ikke tale om et drab i forening og min klient er ikke tidligere straffet og har gode personlige forhold, sagde forsvareren.

Dommen bliver afsagt klokken 13.