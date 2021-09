Anklager: - Der var en aftale om, at Eddie skulle dø den aften

ELLING:Situationen mellem Eddie og to svenske mænd var så tilspidset, at der var en aftale mellem de to mænd om, at Eddie skulle dø om aftenen 9. maj 2020.

Sådan sagde anklager Kim Kristensen i sin procedure om skyldsspørgsmålet i drabssagen mod en 53-årig og en 46-årig mand, der er tiltalt for at have skudt og brændt Eddie Karl-Johan Christensen.

- For mig at se, er der ingen tvivl om, at de to tiltalte er skyldige i at have dræbt Eddie.

Men ifølge anklageren er der stor forskel på de tiltaltes roller i drabet: Den 53-årige var den der udførte drabet, mens den 46-årige var indforstået med drabet og dermed medansvarlig, lød det fra anklageren.

Mens den 46-årige under hele retssagen har siddet roligt og lyttet til både beviser og forklaringer, så har den 53-årige reageret mere på de ting, der er kommet frem og flere gange bedt sin forsvarer om at stille spørgsmål til vidner.

Og mens anklageren satte ord på, hvordan han ser sagen, blev der sendt irriterede blikke i retning af anklageren og rystet på hovedet fra den 53-årige, der tydeligvis ikke var enig i det han hørte.

Løgne og konstruerede forklaringer

I to timer kunne de tiltalte høre anklageren gøre det helt klart, at nævningetinget ved Retten i Hjørring - efter hans opfattelse - ikke skulle tro alt for meget på deres forklaringer.

- I sager hvor der er flere tiltalte, er det ikke så usædvanligt, at de skyder skylden på hinanden. I denne sag er det derfor ikke så usædvanligt, at han (den 46-årige, red.) direkte peger på den anden som drabsmand, sagde Kim Kristensen.

- Og så er det værd at være opmærksom på, at de tiltalte ikke er forpligtiget til at fortælle sandheden i retten. De må lyve lige så tosset, de vil.

Ifølge Kim Kristensen er det dog den 53-årige, der lyver mest, og han mener, at hans forklaring er det pure opspind, der er konstrueret efter beviserne.

Den 53-årige nægter at have haft noget som helst med drabet at gøre. Han har forklaret, at han hverken så eller hørte noget den aften, men at den 46-årige medtiltalte var bange for Eddie, der skulle have truet hans familie, og havde bedt om at låne en pistol.

Ifølge den 53-årige stod han og drak øl bag ved ejendommen, mens han eksperimenterede med at antænde metalblandingen termit, og efterfølgende gik han i seng.

Men hele hans forklaring er konstrueret, sagde anklageren og fremhævede, at den 53-årige først afgav forklaring til politiet to måneder efter drabet - altså på et tidspunkt, hvor politiet allerede havde indsamlet en del tekniske beviser.

- Når man hævder, at man intet har med det at gøre, så mener jeg, at det ville have være naturligt at afgive forklaring med det samme og ikke først efter to måneder. På det tidspunkt havde han mulighed for at sidde i baghold og indrette sin forklaring efter politiets beviser, sagde Kim Kristensen og fortsatte:

- Forklaringen om eksperimentet med termit er et tydeligt eksempel på, hvordan han har forsøgt at indrette sin forklaring efter beviserne.

Forsøger at nedtone sin egen rolle

Derimod er der en stor del sandhed i den 46-åriges forklaring, men anklageren mener dog, at den 46-årige har glemt en vigtig del i sin forklaring: Nemlig at han var indforstået med drabet.

- Hans forklaring om hændelsesforløbet understøttes i vidt omfang af den tekniske efterforskning og af vidneforklaringer. Jeg mener, at den forklaring langt hen af vejen skal lægges til grund. Men han har forsøgt at bagatellisere sin egen rolle i drabet, sagde anklageren.

Den 46-årige har forklaret, at det var den 53-årige, der skød og dræbte Eddie, efter et "macho-skænderi" mellem de to mænd en halv time tidligere. Den 46-årige har forklaret, at Eddie blev skud for øjnene af ham, mens han forsøgte at tale med Eddie og glatte tingene ud mellem Eddie og den 53-årige. Ifølge den 46-årige blev Eddie skud af to omgange.

Den 46-årige har også forklaret, at han efter skuddene var så bange for den 53-årige, at han ikke turde andet end at hjælpe ham med at brænde Eddies lig på et bålsted og de efterfølgende dage putte ligresterne i olietønder.

Men forklaringen om, at den 53-årige ud af det blå handlede helt på egen hånd, køber anklageren ikke.

- Jeg mener, han er strafferetligt medansvarlig, uanset om Eddie er død af skuddene eller af afbrændingen. Efter min opfattelse var der mellem de tiltalte en aftale eller i de mindste en forståelse om, at Eddie skulle dø denne aften, sagde Kim Kristensen.

Situation var tilspidset

Anklageren tror heller ikke på, at der kun var en konflikt mellem den 53-årige og Eddie, men altså at den 46-årige var lige så stor del af den tilspidsede situation mellem parterne.

Kim Kristensen fremhævede også, at den 46-årige ikke alene havde været med til at brænde Eddies lig efter skuddene, uden at sikre sig, at han faktisk var død - men at han i dagene efter drabet også havde været med til at skjule spor.

Han havde blandt andet været med til at dække et skudhul i Eddies campingvogn til, og fjerne en kugle fra et skab inde i campingvognen.

Udover drab, mener anklageren også, at de to tiltalte skal dømmes for usømmeligt omgang med lig - et forhold, som den 46-årige har erkendt.

De tiltaltes forsvarer skal senere torsdag komme med deres bemærkninger til sagen.

Skyldsspørgsmålet ventes at blive afgjort fredag eller mandag.

Læs meget mere om sagen herunder