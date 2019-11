Anklager kræver fængselsstraf til White Hawks-spiller

FREDERIKSHAVN:Anklagemyndigheden kræver ishockeyspilleren Kristian Jensen idømt fængselsstraf for vold mod en ishockeyspiller fra Odense Bulldogs under en ishockeykamp i Frederikshavn 20. september.

Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks er tiltalt for at have slået Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet med knytnæve, efter at have væltet ham omkuld på isen, hvorved hans hjelm faldt af. Odense-spilleren mistede bevidstheden og fik hjernerystelse.

I oktober rejste politiet tiltale mod Frederikshavn-spilleren for vold, og retssagen mod ham er nu berammet til 15. november ved Retten i Hjørring, oplyser anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Kristian Jensen er tiltalt efter den såkaldt "milde voldsparagraf" i straffeloven, paragraf 244, og anklageren kræver fængselsstraf for volden på ishockeybanen.

Ishockeyspillerens forsvarsadvokat har tidligere oplyst til NORDJYSKE Medier, at Kristian Jensen nægter sig skyldig og går efter at bive frifundet. Sagen hører slet ikke hjemme i en retssal, for der er ikke tale om vold i straffelovens forstand, lyder det fra forsvareren.

Læs mere her: