Annulleringer for 7 millioner kroner: Derfor lukker nordjysk spa-hotel ned

På Facebook skriver direktøren, Brian Fabricius, at han lørdag aften måtte træffe den sværeste beslutning i sin tid som leder og lukke Hotel Viking i en periode.

- Det at skulle ringe til min far og fortælle ham, at det ikke længere er forsvarligt at holde den forretning som han sammen med min mor har bygget op siden 1982 åbent, der gik det op for mig at det her er langt mere end en forretning og situationen er langt være end frygtet, skriver han.

I opslaget skriver han, at Hotel Viking har fået annulleret ordrer for mere end syv millioner kroner. Og at det har kostet hotellet omkring 75.000 kroner om dagen i underskud op til lukningen.

Alle gæster, som stadig havde reservationer, er eller bliver kontaktet.