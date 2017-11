Bidt af politihund og fængslet i fire uger

SKAGEN: Det var et anonymt tip, der natten til onsdag førte til en anholdelse på Nordkajen i Skagen, skriver Nordjyllands Politi i døgnraporten - en anholdelse, der udviklede sig dramatisk.

To mænd og en kvinde begik indbrud i tøjbutikken Pier 1 på Nordkajen i Skagen, men en patrulje i nærheden pågreb dem på fersk gerning kort før klokken tre. Og det var altså ikke noget tilfælde, at patruljen var lige dér på det tidspunkt, det var fordi nogen havde givet dem en god grund til at være der.

Den ene - en 29-årig mand fra Aalborg - trak pludselig en peberspray, som han brugte mod en politihund og en hundefører, hvilket resulterede i, at han blev bidt i benet.

Så foruden en sigtelse for indbrud, så sigtes den 29-årige også for vold mod en person i offentlig tjeneste.

Mens kvinden - som er 35 år og fra Aalborg - blev løsladt efter endt afhøring, så blev den 29-årige og den anden mand, en 44-årig svensk statsborger - der i øvrigt har indrejseforbud til Danmark - fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring onsdag eftermiddag.

- De er belastet af deres fortid, forklarer politikommissæren Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det synes dommeren åbenbart også, idet de begge blev fængslet i fire uger.

I forbindelse med indbruddet brugte trioen en Ford Transit, som de havde stjålet ved at bryde ind hos Skagen Cementstøberi.