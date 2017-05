Ansatte bekymret over flytning af 10. klasse

FREDERIKSHAVN: Beslutningen om at flytte 10. klassecenter Frederikshavn og Ungdomsskolen til Frederikshavn Handelsskole skaber både bekymring og undren hos medarbejderne på Hånbækvej.

Beslutningen er taget i forligskredsen bag Budget 2017. Medarbejderne blev orienteret om flytningen den 7. marts, og medarbejderne undrer sig over, at de ikke er blevet hørt under beslutningsprocessen om at leje sig ind hos Frederikshavn Handelsskole.

"Var vi blevet hørt i ordentlig tid, kunne vi have bidraget konstruktivt til beslutningsgrundlaget med vores faglige refleksioner om mulige konsekvenser ved beslutningen".

Transport mellem to matrikler

Sådan skriver medarbejderne i et to en halvt sides lang udtalelse fra medarbejdersiden i Frederikshavn Kommunale Ungdomsskoles lokalMED, en udtalelse, som NORDJYSKE har søgt aktindsigt i.

Udover utilfredshed med den manglende inddragelse af medarbejderne udtrykker de bekymring for en række forhold i forbindelse med flytningen.

Dels er der stor forskel på de nuværende faciliteter på den tidligere Hånbækskolen og de lejede lokaler på Handelsskolen. Dels skal 10. klassecenteret fortsat benytte faglokaler på Hånbækvej med den transport, det indebærer. Og endelig sætter medarbejderne et stort spørgsmålstegn ved det økonomiske rationale på 1 million i at flytte til Handelsskolen.

- Ikke optimalt

"I vores nuværende bygning har vi skabt et trygt ungemiljø, hvor der er plads til forskelligheder. Vores elever er blandt ligesindede og skal ikke gå sammen med tidligere skolekammerater og være dem, der ikke var uddannelsesparate eller dem, der ikke var klar til en ungdomsuddannelse. Eleverne kan udvikle sig og modnes i rolige, trygge omgivelser, hvor alle medarbejdere har den enkelte elev i fokus", hedder det i udtalelsen, hvor medarbejderne understreger "den synergi, der opstår ved at være samlet".

Medarbejderne har besøgt Handelsskolen og set de lokaler, de skal benytte fra 1. august. Og de er ikke udelt begejstrede:

"Handelsskolen er dog ikke optimal i forhold til at skulle drive kommunal skole eller en skole, der skal operere under folkeskoleloven, da vi i høj grad mangler faglokalerne", skriver medarbejderne, der forudser, at meget tid vil gå tabt med transport fra den ene matrikel til den anden, ligesom lærernes forberedelsestid i for eksempel hjemkundskab og fysik besværliggøres.

Og hvad med elevernes transport? Vil de nedprioritere de fag, der kræver transport (idræt, fysik og hjemkundskab)?

Også brev fra UU Vejledere

Fem af medarbejderne ved UU Frederikshavn har også sendt en bekymringsskrivelse, til borgmester Birgit Hansen og resten af byrådet.

De fem vejledere peger på at, "forudsigelighed, ro og struktur er væsentlige faktorer i forhold til at gøre eleverne robuste og uddannelsesparate", og frygter, at opsplitningen på to matrikler vil blive en stor udfordring, især for de særligt sårbare elever, der begrænses i deres valg, fordi de ikke magter at transportere sig selv.

Borgmester Birgit Hansen opfordrer medarbejderne til loyalt at løse opgaven.

Centerchef Lars Falk Hoffmann siger han forstår, at medarbejderne giver udtryk for deres bekymring, men mener at tingene løser sig. Og at der også vil være positive ting ved flytningen til Handelsskolen.