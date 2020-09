Appel fra borgmester: En samlet indsats skal bryde smittekæderne

FREDERIKSHAVN:Borgmester Birgit S. Hansen og kommunaldirektør Michael Jenstch har torsdag sendt en appel til borgerne i Frederikshavn Kommune om at stramme op i forhold til coronavirus.

Kommunen har i den seneste tid været hårdt ramt af nye smittetilfælde, og står i den særlige situation, at der ikke er nogen fællesnævner for de nye smittede.

- Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller os, at der er en bred geografisk og aldersmæssig spredning af de smittede, hvilket gør det svært at sætte helt målrettet ind. Det betyder, at vi skal arbejde bredt, siger de to i den fælles pressemeddelelse.

Så den stigende smitte ligner ikke udbruddet i Aarhus for nogen tid siden, der var koncentreret om nogle særlige miljøer og geografier. Derfor kommer borgmester og kommunaldirektør med denne opfordring:

- Vi ved, at I gør jeres for at gøre en forskel: I spritter af, I holder jer hjemme ved sygdom, I holder afstand og I bliver testet. Men vi vil bede jer om at gøre endnu mere.

- For vi har brug for hjælp til at bryde smittekæderne. Vi vil bede jer om at se indad og være med i en samlet holdindsats på tværs af hele kommunen. Overvej at aflyse arrangementer, overvej at udskyde møder og overvej, hvad I specifikt kan gøre for at mindske smittespredningen.