Arbejdsulykke: Medarbejder ramt af stikflamme

SKAGEN:En person er kommet til skade, efter han blev ramt af en stikflamme ved en arbejdsulykke på Nordkajen i Skagen.

Arbejdsulykken skete omkring klokken 09.40 i forbindelse med noget arbejde på et skib, der står i en hal.

De første meldinger lød på, at der var sket en eksplosion, men det viser sig, at der formentlig er tale om en eksplosionsagtig flamme, der altså ramte en medarbejder, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

Medarbejderen blev kørt på Sygehus Vendsyssel til behandling, men skulle ikke være kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchefen.

Arbejdstilsynet er tilkaldt, og skal nu undersøge de nærmere omstændigheder omkring arbejdsulykken.