Arbejdsulykke på sygehus: Medarbejder ramt i ansigtet af kemikalier

FREDERIKSHAVN:Onsdag klokken 10.30 opstod der en arbejdsulykke på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Ulykken skete i et laboratorium, hvor en medarbejder skulle bortskaffe kemikalier. De skal først neutraliseres men blev blandet med en ufortyndet væske. Det fik væsken til at bruse op, så medarbejderen blev ramt i ansigtet.

Samtidigt blev der dannet en høj koncentration af klordampe og klorlugt.

- Problemet blev hurtigt inddæmmet og hospitalet sikret, lyder det i pressemeddelelsen.

Den pågældende medarbejder blev straks hjulpet af det øvrige sygehuspersonale. Klordampe kan i sjældne tilfælde give væske i lungerne, og derfor blev vedkommende observeret. Senere udviste endnu en medarbejder mildere symptomer og blev også observeret på sygehuset. Ingen af dem kom noget alvorligt til og ventes at kunne tage hjem onsdag eftermiddag.

- Beredskabsstyrelsen og politi blev straks tilkaldt og hjalp med at bortskaffe og sikre beholderen med den farlige væske. Hospitalets personale var hurtige til at få luftet ud og sikre et vågent øje på alle patienter, pårørende og kolleger ifald flere skulle opleve vejrtrækningsproblemer, hvilket heldigvis ikke skete. Alle involverede har det godt og er ikke påvirket i nævneværdig grad, lyder det i pressemeddelelsen.

Beredskabets kemikalieekspert har rådgivet om håndtering af episoden, og efter en klormåling frigives området til grundig rengøring. Det forventes, at laboratoriet tages i brug sidst på dagen. Arbejdstilsynet har ligeledes været inde over og har frigivet stedet.