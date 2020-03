Arena Nord sender medarbejdere hjem

Siden nedlukningen i marts af den største forårsmesse nogensinde, er aflysningerne væltet ind over Arena Nord, Det Musiske hus og Maskinhallen.

- Det gør ondt på byen, det her. Vi har den senest tid set hvad de mange aflysninger hos os har resulteret i for hoteller, restauranter og detailhandel. Det er vi utroligt kede af. Særligt da Ole Hust måtte lukke Dan Hostel – det gør virkelig ondt - og vi er helt bevidste om, at vi skal være klar, når vi må byde indenfor igen, udtaler direktør Per Malmberg

Af aflysninger kan der nævnes: Jobmesse – fire forestillinger af Midt om Natten – Nordjyske Banks aktionærmøde – DM i Brydning – DM i badminton for søværnet – FG 90 gymnastikopvisning – Rødspættecup – Sparekassen Vendsyssels Garantmøde – Landsstævne i Floorball – Special Olympics Idrætsfestival – Sommercup i Cheerleading – og alle koncerter i Det Musiske Hus og Maskinhallen.

- Det betyder vi mister en omsætning frem til sommerferien i størrelsesordenen 5 – 6 millioner eller ca. 20% af omsætningen. Men vi hyler ikke – vi arbejder nu stenhårdt på at gøre os klar til, at vi forhåbentlig kan komme med 150 km i timen efter sommerferien, siger Per Malmberg.

Som en konsekvens af situationen frem mod sommerferien har Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen hjemsendt 12 medarbejdere frem til og med 8. juni – og forventer i den periode at kunne få kompensation fra den tre parts aftale regeringen har lavet, og at vi dermed kan undgå fyringer.

De tre steder vil stadig være lukket til og med 2. påskedag. Der er dog stadig personale på arbejde til forskellige vedligeholdelsesopgaver og hovedrengøring, ligesom der også er folk klar på telefonen til at tage imod nye bestillinger.

- Rambøll lavede en undersøgelse i 2018, der viste at Arena Nords aktiviteter resulterer i en omsætning på 60 millioner i Frederikshavn kommune. Det er vi meget bevidste om, og jeg kan love, at vi vil gøre vores ypperste for igen at få sat gang i hjulene i vores kommune, slutter Per Malmberg.