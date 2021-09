Arne-pension: Flest nordjyder føler sig nedslidte og har søgt om tidlig pension

NORDJYLLAND:To nordjyske kommuner topper listen, hvor rigtig mange personer føler sig nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet og derfor har søgt om den såkaldte Arne-pension - tidlig pension efter lang tids tilknytning til arbejdsmarkedet og den deraf følgende nedslidning.

Den første måned, hvor personer har haft mulighed for at søge om tidlig pension - den såkaldte Arne-pension navngivet af Socialdemokratiet efter Arne Juhl på et landsmøde - har der været godt 16.000 personer, der har søgt om den tidlige pension.

Og Morsø og Frederikshavn Kommuner topper procentvist listen over ansøgere - eller sagt med andre ord: målt i procent af de borgere, som kan søge om den tidlige pension, er der flest personer i Morsø og Frederikshavn, der har søgt om pensionen.

Det fremgår af tal, som beskæftigelsesministeriet har udsendt.

1653 personer har i Morsø Kommune ret til at søge om den tidlige pension. Det har syv procent - eller 115 personer - benyttet sig af. I Frederikshavn Kommune har 4937 personer ret til at søge - her har 6,7 procent eller 333 personer ment, de var så nedslidte, at de ville søge om den tidlige pension.

Retten til at søge om Arne-pensionen blev givet fri 1. august. Herfra har det været muligt at ansøge om ret til tidlig pension for dem, der er født i 2. halvår 1955 frem til og med 1960.

Lever de op til de generelle betingelser i ordningen og kravene til anciennitet, har de mulighed for at gå på tidlig pension op til tre år før folkepensionsalderen, som for disse årgange er 67 år.

Fakta om Arne-pension Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension. Det er muligt at få ret til tidlig pension i enten et, to eller tre år før sin folkepensionsalder. Ancienniteten bliver opgjort ved 61 år. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, kan man få ret til tidlig pension i tre år. Har man i stedet været 43 eller 42 år på arbejdsmarkedet, kan man få ret til tidlig pension i to eller et år før folkepensionen. Du skal som udgangspunkt være dansk statsborger, have fast bopæl i Danmark, have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen Du må ikke modtage førtidspension eller seniorpension VIS MERE

På godt fire uger har godt 16.000 personer set over hele landet ansøgt. Flest ansøgere er der naturligt nok i de større kommuner, men kigger man på andel ansøgere set i forhold til den aldersgruppe, som kan søge, så er det altså Morsø og Frederikshavn kommuner, der topper, mens Gentofte, Rudersdal og Hørsholm kommuner ligger i bunden.

De første personer, som opnår ret til tidlig pension, kan overgå til ordningen ved årsskiftet.

På baggrund af den nuværende fordeling af det samlede antal ansøgninger, som Udbetaling Danmark har behandlet, har 31 pct. opnået ret til tre års tidlig pension. I alt 43 pct. har fået opgjort 42-43 års anciennitet på arbejdsmarkedet, som betyder, at de har ret til hhv. ét og to års tidlig pension. I alt 26 pct. har fået opgjort en anciennitet på under 42 år.

Aftalen om ret til tidlig pension faldt på plads sidste efterår. Tidlig pension er en mulighed for at trække sig tilbage før folkepensionen for dem, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har haft et langt og ofte hårdt arbejdsliv.

Antal personer, der har søgt tidlig pension i de nordjyske kommuner Morsø: 115 personer Frederikshavn: 333 personer Aalborg: 728 personer Rebild: 119 personer Jammerbugt: 165 personer Hjørring: 290 personer Mariagerfjord: 184 personer Brønderslev: 142 personer Thisted: 187 personer Vesthimmerland: 135 personer Læsø: Ikke oplyst Kilde: ATP, Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet VIS MERE

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger i en kommentar til tallene:

- Antallet af ansøgninger fra ordningens opstart pr. 1. august bekræfter mig i, at der har været behov for vores aftale om tidlig pension. Jeg er stolt af, at vi fandt en løsning for dem, der har haft meget lange arbejdsliv, så de kan gå fra, før de er slidt helt ned og fortsat har livskvalitet i pensionsalderen.