ATP opruster i Frederikshavn  - 15 nye ansættes

ATP har besluttet at styrke centret i Frederikshavn med 15 nye medarbejdere, der skal ansættes i løbet af efteråret.

De 15 nye medarbejdere er et resultat af, at ATP tidligere på sommeren besluttede at samle sine kundeservice-teams fra de store ydelsesområder under Udbetaling Danmark på færre lokationer, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Ved at styrke den lokale forankring i Frederikshavn kan vi skabe endnu bedre faglige fællesskaber, sikre synergi og i det hele taget bidrage til et attraktivt arbejdsmiljø i vores lokale ATP-center, siger centerdirektør i Frederikshavn, Lars Krogsgaard, der er ansvarlig for de milliardbeløb, der hver måned udbetales til dansk velfærd fra Frederikshavn.

- Rekrutteringsgrundlaget i Frederikshavn er rigtig godt, og derfor er jeg helt rolig i forhold til at finde de rigtige profiler til de opgaver, vi løbende får tilført, siger Lars Krogsgaard.

Han bliver suppleret af Udbetaling Danmarks koncerndirektør, Kristine Stenhuus:

- Det handler for os om at skabe mest mulig velfærd for danskernes skattekroner. Og med samlingen af medarbejdere på færre lokationer, ønsker vi at konsolidere og effektivisere vores drift.

Kristine Stenhuus understreger, at Udbetaling Danmark i forvejen administrerer effektivt:

- Siden Udbetaling Danmark blev oprettet under ATP’s administration har vi sparet lige omkring 700 mio. af danskernes skattekroner årligt. Men derfor skal vi jo ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at udnytte de strukturelle og også teknologiske muligheder, der opstår til at skabe mest mulig velfærd for danskernes skattekroner, lyder det.

ATP i Frederikshavn har ansvaret for administrationen og udbetalingen af 16 mia. kr. i boligstøtte til ca. 250.000 modtagere i Danmark.