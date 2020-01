Mand frygtes druknet - to helikoptere og seks både leder efter ham

SÆBY:Søndag eftermiddag blev der indledt en større redningsaktion lige syd for Sæby.

Omkring klokken 15.20 kom der melding om, at en jolle var kæntret i havet cirka halvanden kilometer ud for kysten.

- En mand, der var med ombord, svømmede selv i land og er stærkt underkølet. En anden mand i båden er fortsat savnet, fortalte vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi ved 16-tiden.

Her var en redningshelikopter ved at lede efter den forsvundne mand, ligesom der var sendt redningsbåde på vandet. Politiet har selv patruljer og en indsatsleder i området, og der var tilkaldt både ambulancer og akutbil. De forlod stedet igen først på aftenen.

Den forsvundne person er en 30-årig mand, oplyser politiet. Han og den anden mand i båden er fra lokalområdet. De var ude at jage, da båden kæntrede.

Ved 17.15-tiden kunne Forsvarskommandoen oplyse, at endnu en redningshelikopter var på vej for at deltage i eftersøgningen. Her var seks skibe på vandet i en koordineret eftersøgning:

- Det er to fra Østerby Redningsstation, to fra Skagen Redningsstation, en fra Sæby Redningsstation samt et af søværnets skibe, oplyste den vagthavende ved Forsvarskommandoen.

En tredje person har også været i vandet. Det var en person inde på land, som så den svømmende mand og slog alarm. På det tidspunkt var der gået et stykke tid, efter at båden var kæntret, oplyser politiet.

- Anmelderen var selv i vandet kortvarigt for at hjælpe ham, der var svømmet i land, oplyser vagtchefen.

Politi og redningstjenesten har fundet vraggods fra båden. Manden, som svømmede i land, blev bragt til skadestuen.

