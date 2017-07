Badenymfer og spidsborgere

SKAGEN: Åh, intet er så eventyrligt som at forestille sig fortidens badehoteller blive befolket bare én gang til - med alle de farverige personligheder, skæve eksistenser og københavnske kendisser, der er vandret ud og ind fra skygge til sol - i de smukke bygninger.

Jeckels Hotel i Skagen havde en ganske særlig karisma, der kommer tydeligt til udtryk i bogen "Det var en herlig tid". Forfatteren Bent Hardervig har skrevet det, han selv kalder en uhøjtidelige historie om det store badehotel í Gammel Skagen.

Bogen rummer en sand billedskat, og det må have været vanskeligt for forfatteren at vælge, hvilke billeder, der skulle med og hvilke der skulle frasorteres. Tydeligt er det i hvert fald, at billedvalget repræsenterer en bred vifte af folk i alle samfundslag - i feriehumør. Lige fra direktøren i rundbuestil, bademesteren med pondus og de skønne unge kvinder i strandkanten, ja, selv de kongelige - båret oppe af alle de tjenende ånder, der fik feriekabalen til at gå op.

Hotellet startede allerede sin virksomhed i 1888. Strandingskommissionær og plantør Rudolf Jeckel, om hvis navn der stod gny, købte allerede i 1860 den fattige klitlod, der senere skulle udvikle sig til Jeckels Hotel, og siden skulle få en grundig tiltrængt, opfattende ansigtsløftning.

Men som alt andet, der bærer storheden i sig, startede dette eventyr selvsagt med, at en ung dame steg af toget. Så kom der for alvor gang i historien.

I 1904 gik Anna Svendsen fra Læsø ned ad vejen til Gl. Skagen. Hun skulle på ferie hos fyrmester Jørgensens - og på vejen drak hun the i hotelhaven på Jeckels. Inden Anna Svendsen forlod stedet igen, havde fru Jeckels tilbudt hende én uges job som vikar for sin kvindelige bogholder. Og med tiden udviklede dette sig til et fuldtidsjob og et ophold, der de næste 70 år skulle gøre Anna Svendsen berømt som én af Skagens kendteste damer, da hun endte med at eje Jeckels hotel sammen med sin mand, Julius Heintzelmann, som hun giftede sig med i 1912.

Læs en helt vidunderlig bog af Bent Hardervig, der med charme og humor fortæller løst og fast - og nyd billederne fra en næsten drømmeagtig tid, hvor somrene altid var uendeligt lange, varme, solrige - og fyldt med indfriede løfter.