Brand i bageri i Frederikshavn: Dagligvarebutik evakueret

FREDERIKSHAVN:Fredag morgen klokken 9.30 udbrød der brand i Centerbageriet Hånbæk på Rømøvej 2 i Frederikshavn.

Ifølge vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi har der været en del røgudvikling i bageriet, og ilden skulle være gået gennem taget.

- Der skulle ikke være fare for mennesker, men Netto, som ligger ved siden af bageriet, er blevet evakueret, oplyser vagtchefen.

Nordjyskes fotograf på stedet fortæller kort før kl. 10.30, at brandfolk stadig arbejder med at slukke ild inde i bageriet, men at man udefra ikke kan se flammer. Til gengæld har der været kraftig røg, som drev mod Netto og restaurant Black Stone ved siden af bageriet.

Derfor har politiet også afspærret et område omkring bageriet, Netto og restauranten.

Brandfolk går rundt på bageriets tag, men udefra ser bageriet umiddelbart ikke voldsomt brandskadet ud.

Foto: Bente Poder

Opdateres.