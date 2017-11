Bandage med bagtanke

SÆBY: Det er ofte bamsen, der trøster barnet, måske i nattens mulm og mørke - eller hvis den lille har slået knæet.

Men lørdag var rollerne vendt på hovedet på Sæby Bibliotek: Her kunne små børn tage bamsen med under armen og få den undersøgt af læge- og sundhedsstuderende, der rykkede ud med Bamsehospitalet.

- Bagtanken er, at børnene skal blive mindre bange for folk i hvide kitler, fortæller bibliotekar Merete Trap.

Så sagkundskaben undersøgte bamserne efter alle kunstens regler, og de blev ledt gennem en proces, der minder om den, man møder på et rigtigt sygehus.

Der blev trykket hist og her, vaccineret og taget - næsten - rigtige røngenbilleder.

Bamsehospitalet er en aktivitet under studenterorganisationen International Medical Cooperation Committee. Foruden at skabe grundlaget for et trygt, første møde mellem barnet og den kittelklædte verden, så får børnene også viden om både den syge og raske krop

- Hvis barnet bliver nervøst, så har forældrene muligheden for at sige: "Kan du huske dengang med bamsen, det gik jo fint!", fortæller Merete Trap.tn