Bangsbostrand Kirke bygger ny Sydfløj

FREDERIKSHAVN: Bangsbostrand Kirke er klar til at sætte spaden i jorden til udvidelsen af kirkens sydfløj.

Alle de nødvendige tekniske godkendelser og økonomiske bevillinger er på plads, og på søndag bliver spaden sat i jorden efter højmessen 1. søndag i advent, 115 år efter indvielse af kirken og 26 år efter den gamle præstegård blev omdannet til kirkekontor og konfirmandundervisningslokaler.

Tilbygningen er tegnet af Arkitektfirmaet Bundgaard Aps og efter afholdt licitation i august er entreprenøropgaven tildelt firmaet Thomas Nielsen og Søn A/S.

Længe ventet

- Det er en længe ventet tilbygning vi her tager fat på, de nye lokaler skal forsyne os med de rammer, vi har savnet for at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter, siger Søren Borup, der er formand for menighedsrådet.

Den nye fløj består af tre selvstændige moduler, der er forbundet med gangarealer. Det ene af de tre moduler kommer til at indeholde nyt kirkekontor med nye og bedre lokaler til modtagelse af borgere med ærinde til kirken.

Et andet modul kommer til at indeholde separate kontorer og mødelokaler, hvilket vi i øjeblikket mangler til mindre møder og for præsterne til samtaler med borgerne. Sidste modul bliver et nyt møde og forsamlingslokale, der primært vil blive indrettet til korøvelokale. I øjeblikket øver koret i det lille loftlokale på 1. sal.

Under de to moduler mod øst laves der en kælder til oplagring af den stigende mængde af rekvisitter vi har til de mange forskelligartede aktiviteter i vores kirke. Endvidere indrettes der i kælderen tidssvarende omklædnings og badefaciliteter for personalet.

Den nye fløj bygges sammen med den eksisterende idet den nuværende mellemgang bygges sammen med de nye gangarealer, således at kirken får en dejlig stor åben foyer, der forbinder kirken med sydfløjen.

Byggeperiode på et år

I byggeprojektet indgår også, at det nuværende køkken udvides og moderniseres og det nuværende kirkekontor indrettes til personalerum.

Da det nye byggeri griber voldsomt ind i det eksisterende, vil der i løbet af byggeperioden være besværlige adgangsforhold omkring kirken, og kirkekontoret bliver i byggeperioden flyttet til en pavillon i atriumgården.

Det er planen at lave ny flisebelægning i kirken i sammenhæng med at fliserne i den gamle og nye bygning skal laves, så der bliver også en periode, hvor kirken helt bliver lukket. Om alt går vel forventer Bangsbostrand Kirke at kunne indvie de nye faciliteter sidst på året 2018.